Marrones en casa

Para los que siguen disfrutando de sus escapadas navideñas, sean los que sean, va está reflexión por si no han tenido tiempo de ojear los periódicos. A los demás a la mayoría sin escapatoria les ha cogido en casa, y están al tanto, pero para ellos lógicamente también va. El presidente de la Gereralitat lo será hasta marzo de 2018, meses después de referéndum. Y si no lo hay, ¿se quedará? Y si sale el no, ¿se quedará? Lo que se sabe con certeza viene dado en múltiples declaraciones del Sr. Puigdemont. El referéndum se celebrará "sí o sí". A ver cómo tinta este marrón la Generalitad, y la Moncloa este otro.

La Trillología no es un juego de entretenimiento, como el Parchís, que se apuesta poco y se gana poco. Este es un juego de deshonestidad, en el que se apuesta por lo alto, el jugador tiene posición única; embajador de España en el Reino Unido, ex-presidente del Congreso de los Diputados, ex-ministro de Defensa y, por oposición, cargo público en el Consejo de Estado. Con esta carta de presentación, lo de menos es el dicho: no hay que moverse si se quiere salir en la foto. Quién se acuerda de la frase "Viva Honduras" ante militares de El Salvador, o "Manda huevos" en el Congreso de Los Diputados, o exculparse de la muerte de 62 militares españoles, culpando de la tragedia a los militares que estaban a sus órdenes. Los matices del color los veremos pronto.