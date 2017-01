Viajar en Iberia Express

Los tinerfeños, todos los canarios, tienen la palabra. la opinión de tenerife pone a su disposición La columna del lector, una sección para resaltar por su interés y oportunidad la opinión de un lector entre las decenas de cartas recibidas a diario.

Me han aconsejado que antes de escribir abra la ventana y respire hondo. Sigo el consejo, pero me temo que la bocanada de aire que inhalo viene criticona. El último viaje aéreo que hice fue hace unos días: Madrid-Tenerife. Voy y vengo con cierta regularidad. Por la facturación de maleta nunca he tenido que hacer ningún pago, por la razón de que cumplo con la norma del peso establecida por la compañía aérea Iberia Express. Cuando en este viaje pido a la maquina la etiqueta para facturar, me responde que lo hará previo pago de 15 euros. Esta compañía de bajo coste no deja de recordar en los vuelos que se ha llegado con 10 minutos de adelanto de la hora prevista, y que es la primera compañía más puntual en el mundo; y no deja de recordar en sus campañas los bajos precios de sus vuelos, un asunto este último en el que discreparía la competencia. Pero, claro, su puntualidad no pasa por advertir a los pasajeros que viajan en clase turista que para este segmento se terminó transportar la maleta sin coste alguno. Qué le vamos a hacer. No queda otra que seguir viajando, pero sin maleta.