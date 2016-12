Los tinerfeños, todos los canarios, tienen la palabra. la opinión de tenerife pone a su disposición La columna del lector, una sección para resaltar por su interés y oportunidad la opinión de un lector entre las decenas de cartas recibidas a diario.

La Navidad se inventó para que los pobres jugáramos a ser ricos. Y qué bien ha funcionado! Si no, cómo explicar que el 99% de aquellos que deciden celebrarla se pongan de acuerdo para comer cuatro días al año (los mismos cuatro días, por supuesto, tal y como manda la norma) como auténticos gorrinos, gastando tanto dinero como el que les permitiría cubrir sus necesidades de un mes, y más concretamente, la cuesta del mes siguiente. Masoquismo puro y duro.

Somos animales de rebaño, sin duda, y con esto no aporto nada nuevo a la historia del pensamiento occidental, puesto que yo también participo de este circo; pero que sea un borrego no implica que no deba tener conciencia de serlo; otra cosa bien distinta es que viva aburguesado en este rol y que no quiera cambiarlo. Para todos aquellos que pese a saberlo no pueden evitarlo (somos nosotros y nuestras circunstancias), mis más sinceras felicitaciones y mis mejores deseos para el próximo año nuevo. Pero, sobre todo, para todos aquellos que jamás se lo han planteado, sigan siendo felices e ignoren a los aguafiestas como yo que se empeñan en fastidiarles tan entrañables fechas. ¡Lo dicho: a disfrutar con los conocimientos de los apreciados cuñados y con los originales y útiles regalos de las suegras!