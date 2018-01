"La Laguna es visita obligada para todos los turistas de Tenerife"

María José Castañeda Cruz, Concejala de Cultura, Economía, Empresa y Empleo y Concejal delegada de Turismo y Oficina Municipal de Información al Consumidor del Ayuntamiento de La Laguna, realiza balance en esta entrevista de su gestión al frente del área de turismo a escasas horas de su participación en la Feria Internacional de Turismo, Fitur 2018, donde este año continuarán difundiendo las excelencias del municipio de La Laguna y consolidando las novedades presentadas en las últimas ediciones de este encuentro turístico.

¿Podría hacer un breve balance sobre su gestión al frente del Área de Turismo del Ayuntamiento de La Laguna?

El balance es bastante positivo. Durante estos últimos años hemos intentado llevar a cabo políticas que diversifiquen la economía en el municipio, no pensando únicamente en el conocimiento y fomento del patrimonio sino, también, haciendo énfasis en otros aspectos como la Naturaleza, Reserva de la Biosfera, Anaga, Comarca Nordeste, etc, que empiezan a dar sus frutos.

Por otra parte, el hecho de haber conseguido una financiación externa como es el City 2020, perteneciente al programa europeo Interreg MAC 2014-2020, ha facilitado mucho nuestra labor, de hecho, vamos a ir a por la segunda edición de este programa.

Próximamente acudirán a la Feria Internacional de Turismo, Fitur 2018...¿qué aspectos de La Laguna tienen pensado promocionar este año en este espacio?

Durante los años anteriores hemos diseñado una aplicación para visitar virtualmente el municipio, hemos creado unas visitas virtuales 3D, hemos llevado a cabo políticas sobre deporte, ocio y naturaleza, entre otras acciones, y entendimos que, en esta ocasión, nos toca consolidar todos estos aspectos que hemos ido presentando y desarrollando en las últimas ediciones de Fitur.

Por otra parte, en esta ocasión hemos alquilado un coche para movernos por Fitur al que le estamos poniendo unos vinilos con rótulos del eslógan "Tenerife tiene una historia que contar...ven a La Laguna".

¿Tiene datos sobre el resultado que está dando esta aplicación que permite visitar virtualmente La Laguna?

El resultado está siendo muy positivo y estamos registrando una buena cantidad de descargas de esta aplicación. Se trata de una herramienta que está en continua actualización puesto que de lo que se trata es de poder ofrecer al visitante la información más novedosa en el momento en el que llega al municipio.

Patrimonio, cultura, monte, playa, gastronomía, deporte...La Laguna puede presumir de ser uno de los municipios con una oferta turística prácticamente completa. A este respecto, ¿considera que la oferta hotelera también está a la altura?

Tenemos una asignatura pendiente con respecto a la planta alojativa de la comarca nordeste. Recientemente se ha abierto en el casco de la ciudad el La Laguna Gran Hotel y con los datos que manejamos sabemos que no somos destino turístico pero sí que somos visita obligada una vez que el visitante se encuentra en Tenerife.

En este sentido, supongo que la construcción del nuevo La Laguna Gran Hotel ha sido muy beneficiosa para la ciudad...

Por supuesto, pero no solo desde el punto de vista turístico sino, también, en relación a otras áreas como pueden ser cultura y música, o en momentos puntuales como la Noche en Blanco, en los que me he visto algunas veces apurada para alojar a personas que acuden a La Laguna a cualquier evento relacionado con estos temas.

Usted ha declarado que uno de los encantos de La Laguna es no haberse convertido en un municipio turístico...¿cuál es el temor en el caso de que esto sucediera?

Nosotros tenemos una peculiaridad que otros municipios no tienen y es que somos Patrimonio de la Humanidad, algo que va unido a nuestra propia historia y al cuidado de nuestras raíces que debemos mantener y conservar.

Las Islas Canarias ya son destino turístico, Tenerife también lo es, y nosotros nos mantenemos como visita obligada.

¿Cuál es el perfil del turista que visita la ciudad de La Laguna?

El turista que nos visita actualmente tiene unas inquietudes diferentes al de hace unos años. Hoy día tiene un mayor interés cultural, gastronómico, natural, de relaciones con la naturaleza y el entorno, y viene buscando experiencias y otro tipo de turismo diferente al de sol y playa. La media de estancia de este turista que nos visita es de dos a tres noches.

¿Este turista suele alojarse en La Laguna o en otros lugares y acude a visitar la ciudad?

Tenemos dos tipos de visitantes, los que vienen a alojarse en La Laguna durante su estancia en Tenerife y los que se quedan en cualquier otro lugar de la Isla y tienen como visita obligada nuestra ciudad.

¿Han pensado en alguna iniciativa dirigida al residente local de las islas para que conozca y se acerque más a este municipio?

Cuando hablamos de turistas nosotros nos referimos a cualquier clase de turista. Está claro que realizamos algunas campañas más destinadas al turista extranjero, como la que vamos a desarrollar en la Feria Fitur donde, sobre todo, vamos a procurar que los turoperadores vengan, conozcan y promocionen La Laguna entre sus clientes. Pero no dejamos de hacer campaña para promocionar La Laguna en todas partes, también entre residentes de otras islas, para que vengan y tengan las mismas oportunidades que el resto de conocer la ciudad.

¿Existe algún proyecto de revitalización de algunos lugares de La Laguna que en su día tuvieron una gran importancia turística como Bajamar o La Punta?.

Con nuestra Cátedra de Turismo, una demanda vecinal que se aprobó en pleno del ayuntamiento, la intención es que los primeros datos que vamos a analizar sean los de la comarca nordeste, La Punta y Bajamar, porque fue una zona turística muy potente en los años 60. En este sentido, tenemos serias dudas de que se recupere ese boom turístico que tuvo en aquellos años pero sí está claro que tenemos allí un potencial turístico importantísimo con las piscinas naturales de origen volcánico, con los deportes relacionados, con la gastronomía local, etc.

Se trata de un potencial totalmente distinto que tenemos que empezar a ver como lo vamos transformando en destino turístico.

¿Y con respecto a Anaga?

Anaga es otra zona de La Laguna que promocionamos mucho porque compartimos con Santa Cruz de Tenerife el título de Reserva de la Biosfera en esta zona. Caseríos como El Batán, Las Carboneras o Chinamada son auténticas joyas que resultan muy novedosas y atractivas para los turistas que nos visitan.

¿Acudirán este año a otras ferias de turismo internacional a promocionar La Laguna?

La suerte que tenemos es que contamos con varios escenarios y plataformas con las que podemos promocionarnos. Por una lado Turismo de Tenerife, Cabildo de Tenerife, y luego tenemos la Red Ciudades Patrimonio de La Humanidad a través de la que, el año pasado, pudimos promocionarnos en mercados tan alejados e impensables para un municipio como La Laguna como puede ser Japón o Rusia, además de Berlín o Londres, por ejemplo.

Destacaría algo más en relación a las políticas de desarrollo turístico que tenga en marcha actualmente el municipio?

Quisiera recalcar el City 2020 que ha sido una bendición para todos porque el hecho de que nos concedieran 800.000 euros de los fondos europeos para nuestro proyecto cultural ha sido fundamental para poder seguir desarrollando, actualizando y promoviendo nuestra economía.