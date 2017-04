Eva González: "Yo sé hacer comida normal"

'MasterChef' llega a su quinta edición en TVE con algún que otro cambio. Aunque todavía no hay fecha de estreno, se trata de la edición más internacional hasta el momento. Llevará a los concursantes a cocinar en "condiciones extremas", desde los -10 grados en la estación de Cerler, viajar a la Edad Media en un castillo de Ponferrada y hacer platos con insectos.

Un exjugador de fútbol, una punk que trabajó 10 años con Esperanza Aguirre, un exseminarista de Ohio, un banderillero, una panadera brasileña y un campeón mundial de culturismo son solo algunos de los candidatos que lucharán por el famoso delantal.

Los aspirantes compartirán sus experiencias con los finalistas de 'MasterChef Celebrity': Cayetana Guillén Cuervo, Fernando Tejero, Loles León y Miguel Ángel Muñoz. Tampoco perderán la oportunidad de reencontrarse con algunos ex aspirantes y, además, en esta quinta edición se encargarán del menú de uno de los momentos más importantes de la historia de 'MasterChef': la boda de uno de los aspirantes de una edición anterior.

Pregunta: Eva, el lema del progama este año es "Masterchef te cambia la vida", ¿cómo te ha cambiado a ti?

Respuesta: A mí me ha cambiado menos. Nosotros este año hemos pensado que ese era el lema porque ya es la quinta temporada y podemos echar la vista atrás y ver que es que a los aspirantes 'Masterchef' les cambia la vida; no solo al que gana, también a los demás les cambia la vida. Por aquí andan unos cuantos hoy. Y se puede ver: Vicky tiene su propio catering, tiene 15 bodas este año... Rocío también tiene aquí su catering, Virginia también, otros trabajan en restaurante; Cristóbal está con Jordi, o sea que a todos les cambia la vida.

P.: ¿Profesionalmente no te la ha cambiado a ti?

R.: Yo llevo muchos años trabajando en televisión pero está claro que cuando tienes un programa de éxito y de un éxito tan rotundo como es 'Masterchef'... ¿Te cambia la vida? Bueno, realmente cambiar no, pero sí que estás haciendo un programa que está dando muchas alegrías. Te cambia la vida, los madrugones a lo mejor sí.

P.: Cinco temporadas en los fogones, ¿se te da mejor la cocina ahora?

R.: No son cinco, son diez, porque tenemos cinco de mayores y cuatro de pequeños y una de ´celebrities´ y ya mismo vamos a por otra de ´celebrities´. Aprender a cocinar?, yo no sé hacer esferificaciones; yo sé hacer comida normal, y eso sí, alimentarme me alimento. Sí que es verdad que aprendes como ´tips´, cositas que te hacen luego las cosas más fáciles.

P.: ¿Cuál es tu plato preferido?

R.: Yo soy mucho de guisos. A mí me gustan mucho las papas con chocos, me gusta mucho hacer arroces... Dicen que no están mal.

P.: ¿Les has cocinado alguna vez a los miembros del jurado?

R.: No, ¿les pido yo a ellos que me posen o que me desfilen o me hagan un estilismo? Pues a mí que no me pidan eso. Para cocinar están ellos.

P.: ¿Y Cayetano qué dice de tus guisos?

R.: Bueno, están bien, se los come o sea que malos no estarán.

P.: ¿Él cocina?

R.: Poco, poco. Pero tiene dos o tres platos que le salen bien.

p.: Dinos uno.

R.: La pasta le sale muy bien, el pescado también, que a mí no se me da bien cocinar pescado y a él sí, así que nos vamos compaginando. Buen equipo.

P.: ¿Vas a tener tiempo de ir a la feria de abril? ¿Te vamos a ver vestida de flamenca este año?

R.: Yo quiero ir porque además justo acabamos de terminar la temporada, entonces yo creo que es la primera vez en 14 años que puedo decir que tengo unos días libres ahí, o sea que me quiero escapar. Sevilla en primavera es muy especial; para mí la feria también es muy especial, o sea que yo espero ponerme el traje de flamenca.

P.: Ayer tu cuñada presentó su colección, ¿lucirás algún modelito de ella?

R.: La verdad es que no he pensado qué trajes me voy a poner ni nada porque no me ha dado tiempo.

P.: Tu cuñado Francisco ha anunciado este año que se va a retirar por fin del toreo. Tú siempre has respetado la profesión de Cayetano, siempre nos lo dices, pero ahora que ves que Francisco se va a retirar no dices "oye, Caye, a ver si tú también..."

R.: No, no, yo nunca me meteré en algo así. Lo que está claro es que tú quieres que la gente a la que quieres no corra peligro, entonces yo estoy muy contenta de que Francisco quiera cortarse la coleta. Él ha hecho grandes cosas en el mundo del toro. Ha sido siempre un torero que ha conseguido mucho y llega el momento de retirarse; él lo siente así y los que le queremos estamos muy felices.

P.: ¿Y qué te parece toda la polémica que se ha generado por ser torero, porque haya gente que no quiera que haga el pregón de Elda?

R.: No me he enterado de nada, ¿qué ha pasado?

P.: A Francisco Rivera le han ofrecido ser pregonero de las fiestas de Elda y hay un sector antitaurino que cree que no es la persona adecuada por ser torero.

R.: Hija mía, ¿yo qué te voy a decir de eso? ¿Que no es la persona adecuada por ser torero? ¿De qué es el pregón?

P.: De las fiestas.

R.: No te puedo decir mucho porque no tengo conocimiento de esto pero que a todo el mundo no le podemos caer bien, está claro. Y hay antitaurinos, pero también hay taurinos y a todo el mundo hay que respetarlo y ya está. No tengo mucho conocimiento sobre el tema, entonces no te puedo dar una buena opinión sobre eso.

P.: De ´El gran canto musical´, cuéntanos un poco cuatro pinceladas el programa.

R.: Ya hemos terminado de grabarlo y de emitirlo. Han sido diez entregas que se han cerrado con una buena audiencia: millón y medio de espectadores, o sea que muy bien. Yo muy contenta porque además ha sido un programa que me ha dejado ser mucho yo. Que me he reído mucho, he disfrutado mucho y creo que ha sido una experiencia muy positiva.

P.: De ´Marstercherf´, ¿con qué ediciones te quedas, senior, junior...?

R.: Yo creo que cada una es especial por algo. La de mayores, yo al menos siento como más respeto por lo que están haciendo, porque se están jugando el futuro de ser cocineros, y eso me merece mucho respeto. Los niños son muy divertidos, juegan a ser cocineros, entonces no se están jugando nada. Realmente lo que se están jugando es el disfrutar del camino que les lleva a ser el ´Masterchef Junior´. Y el de ´celebrities´, me he reído mucho. Este año me he reído mucho, he disfrutado muchísimo y espero que la edición que hagamos ahora la disfrutemos igual

P.: Trabajando en un programa de cocina y teniendo a Sami, que es la reina de la cocina saludable, ¿te has planteado darle algún consejito a Kiko para que tiene que hacer vida sana y cuidarse un poco? Que cada dos por tres está con ataques de gota, que incluso Francisco decía: "Le voy a decir que tiene que hacer ejercicio conmigo".

R.: No, oye, cada uno con su vida, pero intentar llevar una vida sana la tenemos que llevar todos, claro; y él también.