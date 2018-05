Los plazos y requisitos de la moción de censura del PSOE contra Rajoy

Una vez que la moción de censura encabezada por Pedro Sánchez sea admitida a trámite por la Mesa del Congreso este lunes, se abrirá un plazo de dos días por si otros grupos quieren presentar otras mociones con candidatos alternativos.



La fecha del debate la fijará la presidenta del Congreso, Ana Pastor, hablando con el candidato, pero en todo caso no podrá ser antes de los cinco días siguientes desde su presentación, lo que descarta que esa sesión plenaria se celebre la próxima semana. Será por tanto en junio, que es cuando el presidente Mariano Rajoy había planeado celebrar el Debate sobre el estado de la Nación.



La moción de censura del PSOE, que va firmada por sus 84 diputados, presenta la candidatura de Pedro Sánchez con un escrito motivado justificando su presentación. El texto, una vez calificado por la Mesa del Congreso, será enviado tanto al presidente del Gobierno como a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios.



El órgano de gobierno de la Cámara abrirá un plazo de dos días siguientes para dar la oportunidad de presentar mociones con candidatos alternativos, para las que se exigen los mismos requisitos y que, en su caso, se debatirán conjuntamente.



Para dar tiempo a este proceso, la votación de la moción o mociones de censura no podrá tener lugar antes de cinco días desde la presentación del primer escrito. Y si hubiera más de una moción de censura - Ciudadanos asegura que desea una moción "instrumental" para convocar elecciones-, se votarán según el orden del presentación, pero en todo caso, sólo saldrá adelante la primera que reúna la mayoría absoluta, lo que exige el apoyo de 176 diputados.



Sánchez justificaba así el pasado viernes la presentación de la moción:





?? Una moción de censura para constituir y formar un #UnGobiernoDigno con unos fundamentos sólidos y con una hoja de ruta clara: recuperar la normalidad institucional, regenerar la vida política, recuperar la agenda social y para convocar elecciones. pic.twitter.com/22X19LoPVm — PSOE (@PSOE) 27 de mayo de 2018

Debate sin límite de tiempo

La legislación establece que la moción de censura es un instrumento que sirve para formalizar lay que tiene una serie de normas: para presentarse requiere la firma de al menos una décima parte del Congreso (35 diputados) y el nombre de un candidato a la Presidencia, se permite proponer sobre la marcha otras mociones con otros aspirantes, y al final para triunfar es preciso sumar la mayoría absoluta (176 votos).El debate de la moción de censura, según el Reglamento de la Cámara, se inicia con la defensa de la propuesta, sin límite de tiempo, por parte de uno de los diputados que firman la iniciativa, y, a continuación, también sin límite de tiempo, podrá intervenir el candidato a la Presidencia propuesto en la moción para que exponga el programa político de su hipotético Gobierno. Aunque Pedro Sánchez no es diputado, nada impide que pueda ser candidato a la Presidencia del Gobierno.Tras el correspondiente receso que decida la Presidencia de la Cámara, será el, que contarán con treinta minutos para intervenir y diez minutos de réplica.Una vez debatida la moción, se procederá a su votación y, en caso de reunir al menos 176 votos necesarios para ser aprobada, la Presidencia del Congreso deberá comunicarlo inmediatamente al Rey y al presidente del Gobierno, puesto que el candidato a presidente se entenderá que ha recibido la confianza de la Cámara.En caso de que la moción fuese rechazada, los firmantes de la misma no podrán firmar otra durante el mismo período de sesiones, según establece la Constitución, por lo que, en ese escenario, los diputados del PSOE no podrían volver a plantear otra moción hasta septiembre.