Canarias apoya a Iglesias y Montero

Hoy a las 17.00 horascomienza la votación que decidirá si Irene Montero y Pablo Iglesias siguen contando con el apoyo de sus bases para ejercer sus cargos tras mudarse a una casa de más de 600.000 euros en las afueras de Madrid. En el plebiscito, cuyo resultado se conocerá el domingo, participarán cerca de medio millón de afiliados a través del portal web del partido. En Canarias los cargos políticos de Podemos apoyan la decisión del secretario general y la portavoz en el Congreso de poner su futuro en manos de la militancia.

Miguel Montero, portavoz morado del Cabildo de Gran Canaria, considera que la compra de la casa no contradice el "mensaje general" del partido y considera que la votación "sienta un precedente muy peligroso" y lleva a preguntarse "hasta dónde llega la vida privada de los políticos." Estos límites son "el quid de la cuestión" para el portavoz de la formación en el cabildo de Fuerteventura, Andrés Briansó, ya que cree que un "un sector de los medios" han planificado una "persecución" a los líderes moradoas, que va desde la dirección de la casa "hasta el patrimonio de sus familiares y la ecografía de sus gemelos".

El político majorero reconoce que en un principio no entendió "el porqué de la consulta", pero que tras analizarlo se dio cuenta de "lo valiente que es la decisión de dar la cara" como respuesta al revuelo que ha generado "la ultraderecha" que han "desvirtuado las necesidades de la gente con una política rosa y de telenovela". Aún así considera que estos medios no tendrán una incidencia directa en los resultados de la formación morada de cara a las elecciones autonómicas y municipales de 2019. Javier Doreste, edil morado en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, tampoco considera que haya un efecto perjudicial en los próximos comicios, pero sí que cree que la prolongación en el tiempo de esta polémica "tapa el caso de Pablo Casado, Cristina Cifuentes y los casos de corrupción" mientras se pone en el foco a podemos. "No es la primera vez que se nos acusa de cosas que luego se han demostrado falsas en los juzgados" apunta el concejal capitalino.

Por su parte, la secretaria general de Podemos en el Archipiélago, Noemí Santana, considera lógica la controversia y que mucha gente "se cuestione situaciones como esta", pero subraya lo difícil que tiene que haber sido para la pareja "renunciar a su vida por el acoso" y, sobre todo, el juicio social que se ha planteado cuando "no han hecho nada ilegal" frente a "políticos que permanecen agarrados al sillón aunque hayan desfalcado y prevaricado". Apunta que a ella le hubiese gustado que se pudiese ampliar el número de participantes para "hacer la consulta más plural" pero entiende que esta limitación deriva de "los medios que tenemos para que la gente vote".

Entre las críticas más feroces se encuentra la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que reprochó a los líderes de Podemos que se escudasen en la privacidad cuando Iglesias tildó de "jarabe democrático" los escraches contra el PP. Noemí Santana quita peso al asunto y dice que "nunca se han justificado los escraches" y asegura que "Podemos nace justo para eso, para canalizar esa rabia a través de una institución política".

La líder en Canarias considera que las críticas de diversas voces dentro del propio partido evidencian la pluralidad del movimiento y que deberían preocuparse "si se impusiese una visión única". Asegura que la controversia se solucionará con la votación y que el próximo año la gente apoyará antes "al que se compró una casa grande que al que promovió políticas que los desahuciaron de la suya".