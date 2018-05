Quim Torra reivindica una república catalana "libre, justa y próspera"

El candidato de JxCat a la investidura, Quim Torra, ha reivindicado hoy una "nación plena" catalana, que se desarrolle en una "república de todos los derechos", que sea "libre justa, próspera, que garantice el bienestar al conjunto de los ciudadanos que la componen".



En el arranque de la segunda sesión del pleno de investidura en el Parlament, Torra ha utilizado el catalán, el aranés y el castellano, las tres lenguas cooficiales en Cataluña, para defender una "república" catalana en la que "todos gocen de plenitud de derechos", ha dicho.

Además, ha reivindicado la "soberanía" del Parlament para hacer "leyes justas que ayuden a todas las personas" y, por ello, ha garantizado que recuperará las 16 leyes suspendidas por el Tribunal Constitucional y por la "apisonadora" del Gobierno del PP.

"El Govern que presidiré, con apoyo de la mayoría parlamentaria, volverá a impulsar todas y cada una de las leyes que el Gobierno del PP ha llevado al TC y que han quedado suspendidas, dieciséis en total. Algunas aprobadas por unanimidad, con apoyo del PP, algo que no ha servido para evitar que la apisonadora del Gobierno del Estado las dejara en suspenso", ha señalado Torra.

Torra ha recordado que leyes "justas" como las de lucha contra la pobreza energética o contra el cambio climático o la de la igualdad entre hombres y mujeres eran "de interés común" y "no distinguían entre ciudadanos independentistas o no independentistas".

El diputado de JxCat ha defendido la creación de una "república también para España" y ha pedido a las formaciones partidarias y contrarias a la independencia que hagan "autocrítica" por lo ocurrido en los últimos meses.

Torra ha asegurado que la "libertad" que quiere para Cataluña también la desea "para todos los pueblos" y ha afirmado: "La libertad tiene nombre de república: república catalana y república española".

"Es hora de que evaluemos las lecciones aprendidas en los últimos meses", ha planteado Torra, que ha recalcado que es necesario hacer "un punto de autocrítica" y se ha mostrado dispuesto a ser "el primero" en hacer este ejercicio.

Así, ha "lamentado" los polémicos tuits que publicó en 2012 y 2013, en los que refería de forma despectiva a "los españoles" y, aunque considera que están "sacados de contexto", ha reiterado sus disculpas y ha recalado que "de ninguna manera" su intención era ofender: "Me sabe mal si he podido utilizar alguna palabra inconveniente. Me arrepiento, no volverá a pasar", ha agregado.

Sobre el independentismo, ha admitido que "no hemos hecho bien algunas cosas", pero también ha pedido autocrítica a las fuerzas que dieron apoyo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, ya que a su juicio es "imprescindible que rechacen" la prisión preventiva de los presos soberanistas y la "criminalización de las ideas", y ha insistido en su apuesta por el "diálogo".



Un salario mínimo de 1.100 euros brutos

Por otra parte, el candidato a la presidencia de la Generalitat ha fijado el objetivo de llegar a un salario mínimo de 1.100 euros brutos mensuales.

A diferencia del pasado viernes, Torra ha dedicado gran parte de su discurso a detallar la acción del gobierno que nombrará esta semana, después de que sea investido hoy con el apoyo de JxCat y ERC y la necesaria abstención de la CUP.

El candidato ha prometido, en política fiscal, "recuperar el pleno funcionamiento" de la "hacienda" catalana, previo al 155, y completar el despliegue de la Agencia Tributaria Catalana.

En seguridad, se ha comprometido a "revertir del daño del 155" en el cuerpo de los Mossos d'Esquadra, después del cese del mayor Josep Lluís Trapero, imputado por el 1-O, por la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

La segunda sesión del pleno de investidura se ha iniciado poco después de las 10.30 horas en el Parlament, tras la primera votación fallida del pasado sábado y que con toda probabilidad convertirá a Torra nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña.

Tras Torra, están interviniendo los líderes parlamentarios catalanes, que disponen de 20 minutos cada uno. Torra puede responder uno a uno a los representantes de los grupos parlamentarios y abrir con ellos un turno de contrarréplica, o bien acumular todas las respuestas en una intervención al final, que también abriría un turno de réplicas.

Al finalizar el debate se procederá a la segunda votación, en la que, a diferencia del sábado, cuando la investidura requería la mayoría absoluta de la cámara, a Torra le bastará la mayoría simple para ser investido, algo que tiene garantizado con los 66 votos de JxCat y ERC y las cuatro abstenciones de la CUP, cuyo consejo político decidió ayer en Cervera (Lleida) no bloquear la elección.

La decisión de la CUP supone un alivio para JxCat y ERC, las dos formaciones independentistas que, a propuesta del expresident Carles Puigdemont, habían apostado por Quim Torra como el último candidato para evitar la repetición de elecciones, antes de que expire el plazo el próximo 22 de mayo.

La CUP decidió ayer abstenerse en la sesión de investidura de este lunes. Vídeo: ATLAS

En estos cinco meses se habían llevado a cabo las investiduras fallidas de Carles Puigdemont, Jordi Sànchez y Jordi Turull.

En el discurso que pronunció el pasado sábado en la primera sesión de investidura, Torra defendió una "república catalana" y dejó claro que uno de los ejes del nuevo gobierno catalán será la "recuperación" de las instituciones, para lo que creará un "comisionado" adscrito al Departamento de la Presidencia que elaborará un "plan de choque" para revertir los efectos "negativos" del artículo 155.

El 131 presidente de la Generalitat es un editor, ungido por Carles Puigdemont, sin carné de partido, en una etapa que JxCat entiende como "provisional".

Nacido en Blanes (Girona) el 28 de diciembre de 1962, un día antes que Puigdemont, es licenciado en Derecho y en su trayectoria profesional ha trabajado durante dos décadas en la empresa privada, lo que le llevó a vivir dos años en Suiza para trabajar para una multinacional de seguros.

Su trayectoria política empezó en movimientos sociales como la asociación independentista Soberanía y Justicia y fue elegido miembro permanente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), además de pertenecer hace años a Reagrupament, una escisión de ERC.

Con Xavier Trias en la alcaldía de Barcelona, Torra fue nombrado director en 2012 del Born Centre Cultural, un antiguo mercado convertido en uno de los símbolos del independentismo, pues las obras de remodelación dejaron al descubierto los restos arqueológicos de las casas del barrio de la Ribera que fueron derruidas tras la guerra de Sucesión de 1714.

Torra se encargó de la museización de las ruinas del Born Centre Cultural, donde se relata la Guerra de Sucesión y el sitio de Barcelona de 1714, entre otras exposiciones.

Cuando se supo que era el elegido por Puigdemont, la polémica por sus comentarios despectivos hacia los españoles en las redes sociales resurgió y volvieron a publicarse algunos de ellos como: "Vergüenza es una palabra que los españoles hace años que han eliminado de su vocabulario", "Oír hablar a Albert Rivera de moralidad es como oír hablar a los españoles de democracia" o "Los españoles solo saben expoliar".