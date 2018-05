El Gobierno dice que "actuará igual" si Torra incumple la ley

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha advertido de que si Quim Torra es finalmente investido presidente de la Generalitat e incumple la ley, el Ejecutivo "volverá a actuar exactamente igual" con "firmeza y serenidad".

Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha asegurado que el Ejecutivo no "dudará en volver a actuar con firmeza" si se produce una situación como la ocurrida anteriormente y que llevó a la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. "Más claro agua", ha enfatizado.

Según el ministro, cuando se incumple la ley, la Constitución o el Estatuto, el Gobierno ya ha dado muestras de que actúa con "firmeza" y prueba de ello es la situación en la que se encuentran las personas que incumplieron la ley y "están respondiendo ante los tribunales".

No ha querido especular sobre lo que "va a hacer o decir" Torra cuando ni siquiera se sabe aún si va a ser investido, pero Méndez de Vigo ha insistido en que debe cumplir la ley y ha recordado que el candidato fue vendedor de seguros para afirmar que "cualquier vendedor seguros valora riesgo de las cosas que dice o hace".

De momento, según Méndez de Vigo, lo único que el Gobierno sabe de Torra es que es un candidato propuesto por "un fugado de la Justicia" (Carles Puigdemont) que está en Berlín, por lo que prefiere esperar a "ver que sucede" antes de pronunciarse sobre si tiene el perfil adecuado, pero ha dado por hecho que todos han podido aprender de la experiencia y saben que el investido tiene que cumplir la Constitución y el Estatuto.

Ha recordado que el Gobierno ha defendido siempre la necesidad de nombrar un candidato "viable", que cumpla los requisitos que establece la ley para ser investido y ha expresado su deseo de que, sea quien sea, el nuevo president responda a los intereses de todos los catalanes y no sólo a los de una parte como ocurrió con el anterior porque su primera labor tendrá que ser "la de coser el enfrentamiento entre catalanes".

"Que sea el presidente de todos" porque "en Cataluña hay mucha gente que quiere ser catalán, español y europeo", ha dicho.

Según el Ejecutivo, la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña se mantendrá vigente hasta que "tome posesión un nuevo Gobierno salido de las elecciones en Cataluña" porque así lo establece "meridianamente claro" el acuerdo aprobado en el Senado por PP, PSOE, Cs, Foro Asturias, UPN y Coalición Canaria.

Por último, el ministro ha dejado clara la disposición del Ejecutivo al diálogo "dentro de la ley": "Si se produce la investidura, si hay nuevo president y si hay levantamiento del 155, también nos gustaría que se entrara en una fase de diálogo y lealtad institucional", ha subrayado.



Aplicar el 155



El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido este viernes al PP y al PSOE seguir "juntos" para continuar aplicando el artículo 155 en Cataluña hasta que haya una declaración "explícita" del próximo presidente de la Generalitat, probablemente Quim Torra, de que pone fin al "procés" y respeta la ley.

"Hoy, con más razón, con la propuesta de Torra no podemos levantar el pie de la Constitución ni mirar hacia otro lado", ha dicho Rivera en el Congreso tras lamentar que Carles Puigdemont haya designado para sucederle a una persona "más radical" que él, "xenófoba" y que no respeta a la mayoría de los catalanes.

Si hace dos días Rivera daba por roto el acuerdo con el Gobierno para la aplicación del 155, ahora ha dado a entender que seguiría dentro del pacto en el caso de que el Ejecutivo "rectifique" y, por tanto, podrá contar con el apoyo de Cs "para aplicar o extender el 155 más tiempo".

Cree además que el Ejecutivo está a tiempo de parar la investidura de Torra, aunque "lamentablemente", ha criticado, Mariano Rajoy ha decidido no suspender la votación (el debate de investidura se celebra mañana y el lunes).

Le ha reprochado otra vez que no haya recurrido el voto delegado de "dos prófugos" de la justicia, Puigdemont y Antoni Comín, facilitando que sigan cobrando un sueldo "público" de España y que voten "fraudulentamente".

Sobre la vigencia del 155 y a pesar de que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró el jueves que la aplicación de ese artículo estaba muy tasada, Rivera ha insistido en que "técnicamente" se puede mantener. "Otra cosa es que Rajoy no quiera aplicarlo más tiempo".

En opinión de Rivera, se puede volver a utilizar el 155 "todo el tiempo que desee" la mayoría reforzada que estipula la Constitución.

Según el acuerdo votado en el Senado, la aplicación del 155 decae en el mismo momento en que tome posesión un gobierno salido de las elecciones, si bien podría activarse de nuevo, aunque habría que pasar por toda la tramitación que fija la ley.

No obstante, Rivera ha afirmado que "no se puede levantar el 155 si no se garantiza el cumplimiento de la Constitución, se acata el Estatut y si no se pide perdón a los catalanes".

Como cree que Torra no lo va a hacer, espera que el Gobierno se guíe "por el sentido común" y no "por las prisas" de los acuerdos con el PNV, que ha condicionado su apoyo a los Presupuestos -la votación final será a finales de mayo- a que el 155 deje de estar vigente.

Los nacionalistas vascos, ha recalcado el líder del partido naranja, no va a decir al resto de los españoles "cómo aplicar la Constitución en un territorio tan importante como Cataluña".

En cuanto al archivo de la causa a cinco profesores de un instituto de Barcelona denunciados por señalar a hijos de guardias civiles, aunque se ha abierto diligencias a otros tres, Rivera ha señalado que más allá de la investigación judicial, que sigue su curso, la Guardia Civil en Cataluña no es una "fuerza de ocupación", sino servidores públicos.

Rivera, que ha sido muy activo con esta cuestión, ha trasladado todo su apoyo a las familias de los agentes, a sus hijos, advirtiendo que no van a permitir que sucedan este tipo de actitudes.