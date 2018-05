Los pensionistas, indignados por los insultos de la jefa de Comunicación de Rajoy

Las desafortunadas palabras de la jefa de Comunicación de Mariano Rajoy, insultando a un grupo de manifestantes en la recepción del presidente del Gobierno en el Ayuntamiento de Alicante el sábado, han provocado una cadena de reacciones y una gran indignación entre partidos políticos y colectivos. El rechazo a las declaraciones de Carmen Martínez Castro ha sido unánime entre diferentes sectores que han coincidido en exigir su dimisión inmediata.



"Qué ganas de hacerles un corte de mangas de cojones y decirles: 'Pues os jodéis'". Así de explícita se mostró una de las personas de mayor confianza del presidente cuando unas 150 personas, convocadas por los sindicatos CCOO, UGT y SPPLB, pidieron con abucheos y gritos la aprobación del Real Decreto para las jubilaciones anticipadas y mejoras en las pensiones por parte de diferentes agrupaciones.







Carmen Martínez Castro cazada insultando a los pensionistas. Vídeo: Twitter

El secretario local del sindicato de Policía Local y Bomberos, Pedro Calero, calificó estas palabras comoy exigió a la jefa de Comunicación que se retracte y pida disculpas públicamente: "Nos gusta dar una segunda oportunidad y pensar que quizá tuvo un mal día, por eso pedimos que pida perdón públicamente". Si en un plazo de 72 horas esas disculpas no se han formulado, el colectivo elevará su propuesta y contactará con las plataformas a nivel nacional para solicitar su cese "porque no merece seguir en el puesto si no se arrepiente de lo que dijo". Calero eximió al alcalde Luis Barcala de toda responsabilidad en este asunto:Según el secretario local "si se tiene en cuenta que esta mujer se dedica a la comunicación, la primera regla de su trabajo debería ser tener buena relación con los colectivos".La Plataforma en Defensa de las Pensiones Públicas L'Alacantì entendió esta frase como un "grave insulto a la dignidad de todos los pensionistas de España y un insulto a la ciudad de Alicante". La plataforma mostró su "profunda indignación" y exigió también al presidente del Gobierno la dimisión de su persona de confianza "obligándola a presentar sus disculpas públicas a todos los alicantinos ante los medios de comunicación". También pidieron al alcalde Luis Barcala que retire del Libro de Honor la firma de Rajoy porque, según el comunicado enviado por José Barrajón.Por su parte, la agrupación local del PSPV de Alicante se sumó a este rechazó y también pidió la dimisión inmediata de Martínez Castro, al entender que es "radicalmente incompatible el cargo que ostenta con el talante mostrado en sus afirmaciones", y reclamando «un comunicado de disculpa hacia los agraviados emitido desde la institución que ella representa". El PSPV tildó la visita de este sábado de "uyo objeto "no era otro que tratar de legitimar el acceso a la Alcaldía de su partido conseguido sin apoyos y a través de la acción del transfuguismo político".El portavoz de Compromís en Alicante, Natxo Bellido, consideró estas palabras "ofensivas" y anunció que su grupo hará la misma petición de dimisión en el Congreso. Bellido solicitó al alcalde de Alicante que se ponga en contacto con el presidente del Gobierno para el cese inminente de la secretaria. También el síndic del grupo parlamentario Compromís en Les Corts Valencianes, Fran Ferri, afirmó ayer que Martínez Castroy "no puede continuar en el Gobierno". Mediante un comunicado, Ferri calificó como "lamentable la competición de la derecha del PP y Ciudadanos para ver quién insulta más a los valencianos, tal y como hemos podido comprobar este fin de semana con el triste episodio de la secretaria de Comunicación o la falta de compromisos de Rajoy".