Montoro admite que el Govern pudo falsear las cuentas para financiar el referéndum del 1-O

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha admitido este jueves en el Congreso que "puede haber falseamiento de facturas" por parte de la Generalitat de Cataluña que hubieran posibilitado la financiación con dinero público del referéndum de independencia del 1 de octubre.

"Claro que sí, puede haber falseamiento de facturas. ¿Cómo voy a decir lo contrario?. Puede haberlas", ha dicho, durante su réplica al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, en el debate de totalidad del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2018.

En este sentido, ha invitado a Rivera a "leer de verdad" su entrevista en 'El Mundo', pues ha dicho que en ella no descartaba que pudieran haberse falseado documentos. "¿Dónde digo que no hay falseamiento de facturas?. Digo lo contrario", ha justificado.

"¿Sabe lo que es un procedimiento administrativo?", ha preguntado a Rivera, contestándose seguidamente con un "no lo sabe". "No me diga que sí. ¿Cómo va a saberlo, si no ha estado a cargo de ninguna gestión directa?", ha apostillado.

En una comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Función Pública días antes del referéndum del 1 de octubre, el ministro aseguró que una de las pruebas por las que no se iba a celebrar tal votación era que la Generalitat no había dedicado ni un euro para ello. Tanto él como el presidente Mariano Rajoy aseguraron que no se destinaron recursos públicos para el referéndum.