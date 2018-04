Las víctimas: "ETA justifica su actividad terrorista una vez más"

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha dicho, en relación con el último comunicado de ETA, que la banda "justifica su actividad terrorista una vez más".



En una nota de prensa, la AVT manifiesta que "se trata de un paso más en la estrategia orquestada por ETA desde que declarara en 2011 el 'alto el fuego' por diluir su verdadera responsabilidad, justificar el uso de la violencia para la imposición de su proyecto totalitario y manipular la historia".



"En el comunicado ETA justifica su nacimiento y el uso de la violencia en un supuesto ambiente de sufrimiento previo que tendría su origen en el bombardeo de Gernika, justificando con ello el uso de la violencia como algo inevitable, defensivo y fruto de un conflicto inexistente e inventado", añade.



La AVT agrega que "ETA reconoce el daño causado pero en ningún momento hace autocrítica alguna, justificando lo que hizo al referirse a las víctimas al mismo nivel que a los 'torturados'".



"Igualmente dicen respetar que unos consideren que su actuación ha sido 'inaceptable e injusta' pero ellos no lo reconocen y lo justifican equiparándolo a la supuesta violencia ejercida por el Estado".



La asociación señala que "menciona a aquellas víctimas que no tenían una participación directa en el conflicto tanto en Euskal Herria como fuera de ella" justificándose con que lo hicieron "obligados por las necesidades de todo tipo de lucha armada".



"Asumen una responsabilidad colectiva sobre todos los atentados reivindicados por ETA en 'sus periódicos' sin asumir responsabilidades individuales que pudieran contribuir al esclarecimiento de los atentados pendientes de resolver", advierte.



La AVT constata "la importancia de dar la batalla del relato para que no se imponga el que pretende imponer ETA y los terroristas que hayan militado" en la banda.



Por todo ello, estima que "esta declaración poca novedad incluye" pues "como bien dice ETA ellos han venido reconociendo el daño causado cada vez que reivindicaban un atentado".



Insiste en que "siguen justificando el uso de la violencia en el marco de un conflicto inventado y equiparando a las víctimas del terrorismo con las supuestas del Estado" y "se trata de un paso más en su estrategia de manipular la historia e imponer su relato dirigido a blanquear el pasado criminal de la organización".



"La única declaración que esperamos de ETA es aquella en la que se reconozca como la principal vulneradora de derechos humanos en el País Vasco y en el resto de España durante décadas y que el uso de la violencia no tiene justificación alguna y haga autocrítica de su pasado criminal", recalca.



Asimismo, la AVT exige "más allá de la asunción de una responsabilidad colectiva la de lasa individuales para que los que se encuentran huidos de la justicia pasen a disposición judicial para la resolución de los atentados cometidos por ETA pendientes de esclarecer".



Además, reclama la entrega de todas las armas intactas y del material así como el desmantelamiento de las estructuras terroristas.



Por último, la AVT pide al Gobierno "que acabe con este paripé de comunicados, farsas y puestas en escena, y tome la iniciativa para neutralizar esta campaña propagandística orquestada por ETA con la única finalidad de venderse a la comunidad internacional como si ellos fueran los buenos y de esta manera forzar a los Estados español y francés a ceder en sus reivindicaciones".





Mari Mar blanco duda de la sinceridad de la banda

Mari Mar Blanco, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo / EFE

Por su parte, la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo (FVT),y ha instado a la banda terrorista a traducir su "supuesto" reconocimiento del daño causado en colaboración con la justicia."A mí no me vale este perdón", ha afirmado Blanco en TVE, tras el comunicado de la banda terrorista que, en su opinión, "llega tarde, muy tarde y, desde luego, no cumple para nada las expectativas" de las víctimas del terrorismo",Ha advertido de queal utilizar términos como lucha armada o insistir en que ha habido un conflicto con bandos enfrentados, cuando "lo único que ha existido son víctimas y verdugos".", ha recalcado Mari Mar Blanco, cuyo hermano Miguel Ángel, concejal del PP en Ermua (Vizcaya), fue asesinado en 1997 por la banda terrorista.Ha calificado además "vergonzoso e inmoral" que ETA distinga en el comunicado entre "quienes se merecían un tiro en la nuca y una bomba en el coche y quienes fueron víctimas por casualidad porque no se lo merecían".Para la FVT, ha incidido Blanco, todos los asesinados sonde la banda terrorista.Además de traducir ese "supuesto" perdón en colaboración con la justicia, ha pedido a la organización terrorista otros pasos que verdaderamente demuestren que "ese perdón no es un papel", como dejar de hacer actos de bienvenida a "verdugos"."Que nos dejen construir un relato basado en la verdad, la memoria, la dignidad y la justicia donde se recoja verdaderamente que hubo víctimas y verdugos y no ese conflicto", ha reclamado.

Pagazaurtundua pide "no montar un circo"

La eurodiputadade UPyD Maite Pagazaurtundua, hermana de Joseba Pagazaurtundua, asesinado en atentado en 2003, ha dicho quecausado por ETA, si en los próximos días "y "no montan un circo" para "intentar repartir responsabilidades".En declaraciones a Radio Euskadi, Pagazaurtundua ha dudado de la autocrítica que la banda hace en un comunicado hecho público , y ha pedido "que no se intente hacer ni propaganda ni sacar réditos políticos", para que pueda ser creíble.En este sentido, ha añadido que "el reconocimiento del daño causado será, si no hay un teatro los días 4 y 5 de Mayo", cuando ETA anuncie su disolución definitiva en un acto en Bayona (Francia).Pero, "si hay un teatro e intentan repartir responsabilidades, bajo el paraguas de la palabra sufrimiento y de la palabra conflicto, entonces no habrá una verdadera asunción del daño causado".A su juicio, "cuando se ha hechosino decir que lo se ha hecho "es una barbaridad" y dejar "el espacio libre" y no contaminar más.Por eso, ha añadido, ETA "tiene la gran oportunidad de retirarse y no montar un circo".