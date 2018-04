Errejón remite a la dirección nacional las decisiones sobre Bescansa

El diputado de Podemos Íñigo Errejón ha vuelto a calificar de "inaceptable" e "inapropiado" el documento difundido ayer por Carolina Bescansa que planteaba una operación para desbancar a Pablo Iglesias, y se ha remitido a la dirección nacional, que ha dicho es a quien corresponde tomar una decisión.

Así lo ha dicho en rueda de prensa en la sede de Podemos, en la que Errejón y el secretario general de la formación en Madrid, Ramón Espinar, han anunciado que han alcanzado un acuerdo para presentar una candidatura de unidad a la Comunidad de Madrid.

Mas allá de ese acuerdo, Errejón no ha querido entrar a valorar si se debe adoptar o se va a adoptar alguna medida en relación a ese documento que, ha recordado, ya dijo ayer que no compartía y no conocía.

Sin embargo, sí ha dejado claro que Pablo Iglesias ha entendido perfectamente todas sus explicaciones y que no le ha costado ningún esfuerzo mantener la confianza del secretario general porque en ningún momento ha estado en cuestión.

Ha subrayado además que la propia Bescansa ha renunciado a ir en esa candidatura después de lo ocurrido, pero ha insistido en que "ese tipo de planteamientos" son "incompatibles con la posibilidad de una candidatura de unidad".

Las decisión que se tome sobre Bescansa le corresponde adoptarla a la dirección nacional, según ha resaltado Errejón, quien se ha comprometido a trabajar hasta el final con Espinar para salir más fuertes a la carrera electoral a las autonómicas de 2019.

Asimismo, tanto Errejón como Espinar han dicho que mantienen la mano tendida a otros compañeros, como los Anticapitalistas y la portavoz en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, y que se esforzarán por convencerles de que formen parte de ese proyecto, extremo que ella ha rechazado de momento.