Errejón propone "unidad" a Espinar y Ruiz-Huerta

El diputado de Podemos Íñigo Errejón ha dicho este jueves que ha propuesto al secretario general de Podemos en Madrid, Ramón Espinar, y a la portavoz en la Asamblea, Lorena Ruiz-Huerta, una lista "de unidad" para "sacar" al PP de la Comunidad de Madrid "y construir" un gobierno para todos los madrileños.



"Si hace unos días era necesario, hoy ya es urgente. Podemos sacar al PP de la Puerta del Sol", dice Errejón en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter que termina con la frase "Nos tendrán en común".









El mensaje de Errejón sigue a otro enviado por él unas horas antes, este miércoles, en el que dice que ha recibido de Podemos el encargo de"He invitado a Ramón, a Lorena y también a (la diputada de Podemos) Carolina (Bescansa) . Aún no he recibido respuesta de ninguno de ellos. Mi condición: acuerdo unitario que garantice ganar Madrid en 2019 y que Pablo sea presidente en 2020".Se da la circunstancia de que a última hora de ayer Carolina Bescansa anunció que renuncia a ser la número dos en la lista electoral a la Comunidad de Madrid para las elecciones autonómicas de mayo de 2019, encabezada por Errejón.Bescansa hizo este anuncio después que su entorno difundiera, por error, el " borrador sin firma" de un documento en el que planteaba a Errejón una estrategia electoral en Madrid, con él a la cabeza y ella de número dos, y excluyendo a Ramón Espinar.Dicho "borrador", del que Bescansa y Errejón se han desvinculado, diseñaba un plan para desbancar a Pablo Iglesias de la Secretaría General de Podemos y en él aparecía la propia diputada como futura candidata a La Moncloa en las elecciones generales El domingo pasado, el Consejo Ciudadano de Podemos en Madrid aprobó el reglamento de primarias, que, según la dirección, satisfacepara aceptar concurrir a la candidatura por la Comunidad de Madrid.Con posterioridad, Ramón Espinar reconoció que, de cara a las primarias madrileñas de Podemos, su candidato es Errejón, aunque ha reiterado que enLa corriente de Podemos en Movimiento -o Anticapitalistas-, que preveía presentar a Ruiz-Huerta como candidata, anunció también ayer que no concurrirán a las primarias porque el objetivo de éstas es "un reparto de sillas y cargos".