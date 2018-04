El PSOE ofreció a Carmena "de manera informal" ser su candidata

El secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, ha afirmado hoy que la proposición a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, para liderar su lista en la capital se produjo de manera "coloquial" y no fue un "ofrecimiento formal", ya que el aspirante lo decidirá la militancia en unas primarias.

Así lo ha asegurado Franco en rueda de prensa en la sede del PSOE-M, en la que ha explicado que hizo esta oferta a Carmena, hacia quien siente "admiración", en un desayuno privado en su despacho del Palacio de Cibeles poco después de ser elegido secretario general.

En un momento de esa conversación Franco le dijo que "sería una buena candidata" para encabezar la lista del PSOE-M en 2019, a lo que Carmena no dijo "ni sí ni no", sino que respondió "con una sonrisa". No obstante, según han dicho a Efe fuentes de alcaldía la regidora "jamás" se presentaría bajo las siglas socialistas.

A su juicio, el comentario que hizo a Carmena "no es un ofrecimiento", aunque ha recordado que el PSOE-M se ha mostrado "abierto" a incorporar en sus listas "a personas de acreditada credibilidad" que se quieran "sumar" a ganar la Alcaldía en Madrid.

En esta línea, ha reiterado que el PSOE-M se presentará con sus siglas y con su lista, rechazando el modelo de confluencia de formaciones que lidera ahora el Ayuntamiento de Madrid con Carmena al frente.

El secretario de los socialistas madrileños ha remarcado que serán las bases del PSOE quienes decidirán los candidatos a la Alcaldía y a la Presidencia de la Comunidad de Madrid si es alguien "ajeno al partido".

"Nadie discute que Carmena sería una buena candidata para la Alcaldía", ha recalcado el dirigente socialista, que ha negado que en esa conversación se hablara de "más nombres" que debiera contener la lista, como la portavoz municipal, Rita Maestre.

"Mientras no lo decidan las bases no habrá ofrecimiento formal", ha recalcado Franco, que ha apuntado a un intento de "desviar el tema de lo fundamental" la publicación de estas informaciones, en alusión a la polémica del máster de la presidenta regional, Cristina Cifuentes.

Esta "hipotética oferta", como ha dicho Franco, no se la llegó a plantear al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, porque "no tiene más importancia que un comentario que se hace en un desayuno".

Tampoco ha dado "explicaciones" a la actual portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié. "Cuando no hay ofrecimiento formal tampoco hay que dar demasiadas explicaciones", ha señalado.