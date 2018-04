Bescansa niega que tenga un acuerdo con Errejón para desbancar a Iglesias

La diputada de Podemos Carolina Bescansa ha reconocido hoy que se ha difundido "por error" desde su canal de Telegram un "borrador" de documento con un plan conjunto con Íñigo Errejón para desbancar a Pablo Iglesias del liderazgo del partido, pero ha negado que esté "validado" ni por ella ni por Errejón.

"Hace unos minutos se ha filtrado por error un borrador de documento desde este canal de Telegram del que muchos medios de comunicación se están haciendo eco", asegura Bescansa en un mensaje difundido por esta misma red social.

No obstante, subraya que ese borrador "no constituye ningún acuerdo" ni ha sido "validado" ni por Errejón ni por ella misma.

El texto, que fuentes del sector 'errejonista' aseguran que no conocían, especifica un detallado reparto de tareas entre los equipos de ambos en la candidatura para la Comunidad de Madrid y también para las generales del 2020.

Errejón sería el cabeza de cartel por Madrid, mientras que Bescansa ocuparía el número uno de la lista para las generales, es decir candidata a la Presidencia del Gobierno, y optaría además a la Secretaría General de Podemos, en manos actualmente de Pablo Iglesias.

Tras difundirse la propuesta, Bescansa ha culpado a su equipo del documento que se ha difundido con un plan para desbancar a Pablo Iglesias, que, según ha subrayado, no comparte y es además solo un borrador que no ha validado ella ni Íñigo Errejón.

Bescansa, en declaraciones en el Congreso, ha explicado que el documento fue colgado "con tan mala fortuna" en su canal de Telegram, cuando se trataba simplemente de un borrador que incluía una propuesta para preparar una candidatura de unidad en Madrid y otra para las generales con Íñigo Errejón a la cabeza en la lista madrileña y ella como candidata a La Moncloa.

Según ha defendido, el plan para las elecciones generales está "fuera de lugar, fuera de foco", porque lo que se está negociando afecta a la Comunidad de Madrid y solo tiene que ver con ese proceso y no con otro.

En todo caso, ha recordado que ella mantiene una posición crítica con la dirección de Podemos en varias cuestiones, algo que conoce "todo el mundo", pero eso no quita -ha señalado- para que no respete todos los procesos internos de Podemos.



Errejón critica la "delirante" e "inaceptable" propuesta

Mientras, Íñigo Errejón considera "delirante", "inaceptable" y "extremadamente grave" la propuesta de acuerdo que este miércoles ha difundido "por error" la diputada Carolina Bescansa para sellar una alianza con vistas a desbancar al secretario general, Pablo Iglesias.



Errejón tacha de "delirante" el documento de Bescansa. Agencia ATLAS | EFE

"He conocido hoy el documento del que no tenía la menor constancia y que me parece inaceptable en todo punto", ha sentenciado en declaraciones a los periodistas el diputado madrileño, que está negociando con el resto de corrientes del partido una candidatura para las elecciones autonómicas de Madrid de 2019.

Errejón ha reconocido que le ofreció a Bescansa formar parte de su candidatura, pero nunca como parte de un pacto que fuera más allá de la Comunidad de Madrid. "Es un documento delirante de todo punto de vista rechazable que no rema para construir una candidatura con todos los compañeros", ha criticado.

Tras conocer el documento, Errejón ha expresado incluso sus dudas de poder llevarla en su lista en Madrid. En declaraciones a los periodistas, ha explicado que no ha hablado todavía con Iglesias y que lo hará en breve, y ha dado por supuesto que, cuando lo haga, el secretario general no desconfiará de él, que no ha participado ni ha visto antes ese borrador que diseña la estrategia para competir en las elecciones autonómicas y generales.

"Faltaría mas, claro", ha dicho Errejón tras insistir en que su objetivo "hoy más urgente que nunca" es trabajar para lograr "un acuerdo" y salir de las primarias para elegir al candidato en la Comunidad de Madrid con una lista que también integre al líder del partido en la región, Ramón Espinar.

"El documento es inaceptable y en esas condiciones no podría" mantener la oferta a Bescansa para incluirla en la candidatura como número dos, ha dicho Errejón.

El diputado no comparte la estrategia que se dibuja en ese borrador para preparar una candidatura a las generales con Carolina Bescansa como candidata a la Presidencia del Gobierno y la secretaría general del partido.

"Es un documento hasta cierto punto delirante y de todo punto inapropiado. No ayuda a construir una candidatura de todos", ha apostillado.