Junqueras, a Llarena: "No se ha dedicado un solo euro del Presupuesto al 'procés'"

El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras ha manifestado ante el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena que "no se ha dedicado un solo euro del Presupuesto al proceso" soberanista en Cataluña, según han manifestado fuentes presentes en la declaración indagatoria que se ha celebrado este lunes en el alto tribunal.

Junqueras ha sido el primero en comparecer, durante unos 40 minutos, ante el magistrado del Supremo, que le había citado para comunicarle su procesamiento por los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos. Únicamente ha contestado a preguntas de su abogado defensor, para insistir en que todo fue "pacífico", rechazando responder al resto de abogados, a la Fiscalía y a la acusación popular representada por Vox.

"Creo en la dignidad humana, en el pacifismo y en la convivencia", ha añadido, para reiterar que no considera que sea delito la convocatoria de un referéndum, según las mismas fuentes.

Seguidamente, Llarena ha comenzado a realizar el mismo trámite con el que fuera candidato a presidir la Generalitat y expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez al que seguirá el líder de la asociación Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, aunque únicamente respecto de la rebelión, ya que no les acusa de malversación.

Sànchez: "No se puede ser juez y víctima"



El expresidente de la ANC y último candidato a presidir a la Generalitat ha empleado su comparecencia para reprochar al instructor su falta de objetividad en la redacción de su último auto, en el que éste utilizaría el término "sufrimos" al hablar de las consecuencias del 'procés': "No se puede ser juez y víctima".

A lo largo de este trámite procesal, que se ha extendido durante más de una hora, Sànchez ha contestado únicamente a su abogado defensor para extenderse en sus reproches y según las mismas fuentes habría manifestado las dudas sobre la falta de imparcialidad mirando fijamente a los ojos del magistrado, para acusarle directamente de no actuar con independencia. Al finalizar su intervención, Llarena le ha contestado que con respecto a estos temores su defensa puede recurrir ante la Sala de Apelaciones del alto tribunal, como ya ha hecho.

Sánchez también ha manifestado que considera que la causa abierta en el Supremo no es una causa individual contra determinadas personas sino una causa general contra una colectividad, la independentista. También ha destacado que durante los últimos meses para la actuación de ANC "siempre ha habido contactos con el Gobierno" de la Generalitat y que "especialmente" los mantiene el consejero del Interior, el también procesado por rebelión Joaquim Forn.

Los tres han sido trasladados desde prisión, donde cumplen prisión preventiva, Junqueras desde Estremera y los 'Jordis' desde el centro de Soto del Real, ambos en Madrid. Mientras son trasladados de uno en uno ante Llarena esperan en los calabozos de la cercana Audiencia Nacional, ya que el Tribunal Supremo carece de ellos.

La comparecencia ante la juez de la Audiencia Nacional, en la que podían rebatir la acusación contra ellos, se ha prolongado solo unos minutos, en los que la Fiscalía ha declinado hacer preguntas y tampoco ha pedido la celebración de una vistilla para la adopción de medidas cautelares más gravosas de las que ya se les han impuesto en instrucción, han informado fuentes jurídicas.

Lamela notifica su procesamiento por sedición a Trapero



Por su parte, la juez Carmen Lamela ha notificado personalmente su procesamiento por sedición y organización criminal al mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero y a los que fueran sus jefes políticos, el exdirector del cuerpo Pere Soler y el exsecretario de Interior César Puig -segundo del exconseller Joaquim Forn-.

Lamela comunica a Trapero el procesamiento por sedición. Vídeo: Agencia ATLAS/Foto: EFE



Trapero ha recurrido el auto de procesamiento de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela por los presuntos delitos de sedición y organización criminal y ha rechazado haber puesto al cuerpo policial catalán al servicio del proceso independentista ya que, ni él ni la cúpula policial, compartían "un eventual plan tendente a la celebración del referéndum".

Indicios de violencia



Según el auto de procesamiento, sin embargo, Junqueras, junto con el expresidente catalán Carles Puigdemont y el exconsejero del Interior Joaquim Forn, fue advertido días antes de la celebración del referéndum ilegal por los responsables de los Mossos del grave riesgo de incidentes violentos si se producía la consulta.

El juez considera que estas tres personas también conocían la gravedad de la protesta del 20 de septiembre ante la Consejería de Economía y decidieron continuar con el referéndum, llamaron a la población a la movilización e impulsaron un operativo policial autonómico comprometido con que las movilizaciones partidarias de la votación ilegal pudieran enfrentarse con éxito a la fuerza policial del Estado.

La movilización de cientos de miles de seguidores y el impulso de una masa de fuerza que hiciera frente a la obligación policial de impedir el 1-O es lo que se atribuye a 'los Jordis', quienes, según el relato de los hechos del juez, se valieron para ello de su condición de presidentes de las entidades soberanistas.

Los argumentos de Trapero

En el recurso presentado el pasado lunes por su abogada, Olga Tubau, al que ha tenido acceso Europa Press, Trapero destaca que en la causa no hay ninguna manifestación pública ni privada que demuestre su connivencia con el plan soberanista: "Simple y llanamente porque no solo no realizó jamás manifestaciones en este sentido sino porque ni formó parte de la supuesta 'compleja y heterogénea organización' unida por ese designio, ni sometió el cuerpo policial autonómico a dicho proceso".

"Una cosa eran los desiderátums y la voluntad del órgano político y otra la actuación del cuerpo de los Mossos d'Esquadra, cuya cúpula, con el mayor a su frente, vino siempre presidida por una firme determinación de cumplir con el ordenamiento legal vigente y con las órdenes emanadas del Poder Judicial y de la Fiscalía", argumenta.

En su escrito, la abogada de Trapero resalta un correo electrónico enviado al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, y al entonces fiscal superior de Catalunya José María Romero de Tejada, el 27 de octubre tras proclamarse la independencia, en el que Trapero se ponía a su disposición "con el fin de dar cumplimiento a los órdenes que se pudieran derivar en relación con esos hechos".

Fueron dos escritos en los que Trapero exponía que el cuerpo de los Mossos d'Esquadra se ponía a disposición tanto del TSJC como de la Fiscalía Superior habiendo tenido conocimiento de la aprobación de la declaración de independencia por el Parlament de Catalunya en la tarde de ese día, y desconociendo las consecuencias jurídicas de la mencionada declaración y sobre quién podían recaer las mismas.