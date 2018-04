Cifuentes: "No he falsificado ningún currículum"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha asegurado este jueves que ella no cometió "ninguna irregularidad" con su máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y ha criticado que el próximo supuesto candidato a las elecciones autonómicas de Podemos, Íñigo Errejón, "cobrase una beca en negro".

Así se lo ha echado en cara la presidenta autonómica a la portavoz de Podemos en la Asamblea, Lorena Ruiz-Huerta, durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno de este jueves, al ser preguntada sobre qué medidas ha adoptado para mejorar la gobernanza de las universidades públicas. Cifuentes ha señalado que hacía una valoración positiva.

"Parece que hace usted una valoración positiva de la gobernanza de las universidades. Sólo faltaba que no la valorara positivamente, después de que la regalaran un máster que con apoteosis de mentiras nos ha tratado de convencer que obtuvo su máster falso. Hay que tener caradura, sonriendo por conseguirlo a base de trampas y desprestigiar la universidad", ha criticado.

Por su parte, la presidenta regional le ha afeado a Ruiz-Huerta que estudiase en una universidad priva un máster "carísimo", algo, a su juicio, "contradictorio-". "Usted, no ha necesitado hacer máster para aprender las cosas que de verdad domina: la mentira o la manipulación. Yo no necesito ninguna puerta giratoria, soy funcionaria por oposición de una universidad pública", ha aseverado.

"Yo no he cometido ninguna ilegalidad y no me he llevado ni un sólo euro público y ustedes no pueden decir lo mismo porque el próximo candidato de Podemos , ya se ha quedado usted con su sitio sin primarias, consiguió una beca en dinero negro que han pagado todos los contribuyentes", ha asegurado

Así, le ha afeado que esa sea la ética de Podemos, que además, apoyan a algunos "de sus políticos socios de Gobierno", en referencia al secretario general del PSOE, José Manuel Franco, que este jueves ha reconocido que durante unos años hubo una irregularidad en su curriculum porque aparecía como Licenciado en Matemáticas y no acabó la carrera.



Cifuentes: "Cs quiere derribar un gobierno legítimamente elegido"



Además, Cifuentes ha afirmado este jueves que el "único" compromiso que tiene Cs es el de "derribar" su Gobierno "legítimamente elegido" para entregarlo a la izquierda, sin que se haya incumplido el acuerdo de investidura porque ella no está imputada ni ha falsificado ningún currículum.

Cifuentes se ha pronunciado así en su primera intervención en el Pleno de la Asamblea de Madrid cuando el portavoz de Cs, Ignacio Aguado, le ha pedido que "dimita hoy mejor que mañana" por el caso de su máster, supuestamente falsificado, del que cada día -ha dicho- se conoce nueva información.

"Mi compromiso con las instituciones madrileñas es total. Habría que ver cuál es el suyo y el de su partido porque parece que consiste únicamente en intentar derribar un gobierno legítimamente elegido por los madrileños sin que se haya incumplido el acuerdo de investidura, porque yo ni estoy imputada ni he falsificado ningún currículum", ha asegurado Cristina Cifuentes.

En ese sentido, la presidenta ha incidido en que el "único compromiso" de Ciudadanos es "entregar" el Gobierno regional "a la izquierda", una posición que, les ha advertido, tendrán que explicar a su electorado.