La CUP confirma su abstención y bloquea la investidura de Jordi Turull

El Parlament ce Cataluña celebra esta tarde el pleno de investidura de Jordi Turull, el candidato propuesto por JxCat y ERC este jueves de forma exprés, y que mañana debe comparecer en el Supremo por la causa del procés. El juez Pablo Llarena, que instruye la causa, procesará al exconseller y podría volver a dictar para él prisión provisional.

Roger Torrent propuso ayer formalmente como candidato para presidente de la Generalitat a Turull y convocó el pleno de investidura.

En una comparecencia en el Parlament, Torrent dijo que programaba pleno tras una ronda de consultas con los líderes de los grupos por teléfono, una vía 'exprés' a última hora de este miércoles durante unos 45 minutos.

Su intención era hacer la ronda presencialmente a partir del jueves, pero el proceso se ha precipitado después de que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena haya citado el viernes a Turull y a otros encausados soberanistas para decidir si les mantiene en libertad provisional o si deben regresar a prisión.

Torrent alertó de que es posible que el viernes se "vulneren los derechos políticos" de Turull y se le encarcele de nuevo, y que por eso ha decidido acelerar todos los trámites y agendar una investidura 'exprés'.

Tercer pleno en tres meses



Se trata del tercer pleno de investidura en tres meses que convoca Roger Torrent: para el primero nombró a Carles Puigdemont y para el segundo a Jordi Sànchez, si bien ambos renunciaron ante el rechazo del Tribunal Constitucional y del Supremo.

Torrent explicó que ya se han "vulnerado los derechos políticos de Jordi Sànchez y también se podría producir injerencias así el viernes" con Jordi Turull.

"Por eso convoco el pleno de investidura para mañana a las 17 horas, porque son los diputados los que decidirán si -Turull- será o no el presidente", y no un tribunal como el Supremo, defendió.

También dijo que el pleno servirá para que "los representantes de la soberanía popular del pueblo de Cataluña se reúnan para hacer lo que les toca siempre, que es hablar, debatir y votar".

El candidato con más apoyos



Torrent llamó a los líderes de los grupos por teléfono y ha constatado que Turull "es el único candidato propuesto y el que más apoyos puede alcanzar" entre los partidos.

Turull tiene asegurados los votos de JxCat y de ERC, pero no son suficientes y necesita el apoyo también de la CUP, que decidió en asamblea no facilitar la investidura de ningún candidato que no se comprometiera a desobedecer y a implementar la república catalana.

La CUP ha mantenido hasta ahora que se abstendrá en la primera votación, pero no ha aclarado si la mantendrá en la segunda.