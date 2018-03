El fiscal del Tribunal Supremo pide mantener en prisión a Jordi Sànchez

La Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) ha solicitado que Jordi Sànchez permanezca en prisión. Sànchez, número 2 de Junts per Catalunya, es el candidato propuesto para presidir la Generalitat de Cataluña. Entiende que en su caso persiste el riesgo de reiteración en los delitos de rebelión o sedición y malversación de caudales públicos que se le imputan indiciariamente.

Así lo han solicitado ambas partes durante la vista celebrada este martes ante lo magistrados de la sala de apelaciones del Tribunal Supremo Francisco Montende, Alberto Jorge Barreiro y Miguel Colmenero. La defensa de Sánchez ha interesado su defensa al entender que el citado riesgo de reiteración delictiva ya no existe.

La posición del Ministerio Público en el caso de Sánchez es diferente a la adoptada para el caso del exconsejero catalán de Interior, Joaquim Forn, para quien el Ministerio Público ha interesado que pueda salir en libertad bajo fianza de 100.00 euros. En su caso el fiscal Fidel Cadena no ha argumentado ante los magistrados de la sala de apelaciones su cambio de criterio y se han limitado a señalar que actuaban por orden del fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar.

El alto tribunal ha aclaro que en todo caso hoy no se estudiará la última decisión del juez Llarena, adoptada el pasado 9 de marzo que denegó la libertad y el permiso de salida de prisión del candidato de JxCat para acudir al Pleno de investidura del Parlament del pasado 12 de marzo, que no llegó a celebrarse. Este recurso queda pendiente para más adelante, ya que el magistrado instructor dio plazo a las partes para presentar alegaciones y este trámite aún no se ha sustanciado.