Carles Puigdemont renuncia de forma "provisional" a presidir la Generalitat de Cataluña y deja vía libre a Jordi Sànchez

El candidato de JxCat a la Presidencia de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciado este jueves que renuncia "de forma provisional" a ser investido para el cargo y que propondrá a su número dos, Jordi Sànchez, como candidato.



En un mensaje institucional, ha explicado que ha contactado con el presidente del Parlament, Roger Torrent, para informarle al respecto y pedirle que lo antes posible abra una ronda de contactos con los diferentes grupos para investir al que será el presidente "de un Govern autonómico".



Para Puigdemont, Sànchez representa como nadie los valores de JxCat, es un hombre de paz y está injustamente encarcelado, y ha argumentado que con su decisión quiere facilitar que las instituciones catalanas sigan gobernadas por el independentismo y no por "el autoritarismo del 155".



"No claudicaré, no renunciaré, no me retiraré ante la actuación ilegítima de los que han perdido en las urnas", ha asegurado Puigdemont, que espera poder volver pronto a Cataluña como un hombre libre.





Siguiente fase hacia la independencia

Ronda de contactos para proponer otro candidato

El abogado de Jordi Sànchez pedirá este viernes a Llarena su libertad. Vídeo: Agencia ATLAS/Foto: AFP

El PDeCAT: "Muchos creemos en él"

Recordo el dia que en Mas va renunciar a favor de @KRLS. Alguns creiem que ELL era la millor opció i s´ha demostrat que així era. Ara en @KRLS li fa encarrec a @jordialapreso i molts creiem amb ELL. Amb en @KRLS i el sobiranisme unit no ens rendirem i seguirem. https://t.co/KZNUXe2VoY — David Bonvehí (@davidbonvehi) 1 de marzo de 2018

También ha argumentado que, con su decisión, el Gobierno no podrá seguir ocupando, en su opinión, las instituciones catalanas, y aunque admite que ello no garantiza la restauración total de la autonomía catalana, cree que dará "libertad para emprender la siguiente fase del camino hacia la independencia y del desarrollo de la".Así, ha ratificado su voluntad de mantener "la legitimidad de la República" y trabajar para hacerla posible, y ha anunciado que en los próximos días convocará a miembros del Parlament a unapara impulsar esta nueva etapa.Precisamente, el acuerdo de investidura entre JxCat y ERC contempla crear el lunes en Bélgicay difundir un proceso constituyente: una Asamblea de Representantes de la República, una Presidencia del Consell de la República y un Consell per la República, según un documento interno de la CUP.También ha anunciado que, en su nombre, ha encargado a un equipo de abogados internacionales la presentación de unaante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por violación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Civiles y Políticos.El Parlament ha aprobado este mismo jueves, con los votos de JxCat, ERC y la CUP, una resolución que ratifica "lacomo presidente", pese a que ha evitado ratificar también la declaración dedel 27 de octubre de 2017.El presidente del Parlament,, abrirá la semana que viene una nueva ronda de contactos con todos los gruposLo han explicado a Europa Press fuentes de la Presidencia de la Cámara catalana, después del anuncio de Puigdemont. Las mismas fuentes señalan que el propio expresident huido ha trasladado a Torrent queEl abogado de Jordi Sànchez ya ha anunciado que pedirá este viernes al juez Llarena la libertad del que será nuevo candidato a president de la Generalitat. Sànchez ha intentado en varias ocasiones obtener la libertad. Aunque lo ha negado todo, incluso lael magistrado se la ha denegado.El coordinador de Organización del PDeCAT,, ha avalado la propuesta de Puigdemont de proponer a su número dos como candidato a la investidura."Recuerdo el día en que Artur Mas renunció en favor de Carles Puigdemont. Algunos creíamos que él era la mejor opción y se ha demostrado. Ahora Puigdemont le hace este encargo a Jordi Sànchez y muchos creemos en él", destaca en un mensaje en su cuenta de Twitter.También ha añadido queno se rendirán y podrán seguir adelante.