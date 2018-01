PDeCAT y ERC plantearon al PSOE una moción de censura contra Rajoy

Los partidos independentistas apremiaron el verano pasado al PSOE a que presentase una moción de censura para echar de La Moncloa a Mariano Rajoy, incluso comprometiéndose a que la apoyarían sin pedir como condición irrenunciable la celebración del referéndum de independencia el 1 de octubre.

Lo ha revelado el secretario de Organización del partido, José Luis Ábalos, en rueda de prensa en la sede de la formación al término de la Ejecutiva Federal. Sus palabras confirman lo que deslizó anoche en un programa de La Sexta el diputado de ERC Joan Tardá, que admitió que su partido se comprometió ante el PSOE a apoyar una moción de censura contra Rajoy sin pedir nada a cambio.

Los socialistas, entonces como ahora, rechazaron la oferta, ha relatado Ábalos. "No vamos a participar de una moción así porque sí", ha advertido.

Ábalos ha recordado en primer lugar que estos partidos prefirieron la continuidad de Mariano Rajoy cuando no apoyaron la investidura de Pedro Sánchez en 2016. "Ahora, en esta situación, más bien parece que tratan de burlar algunas consecuencias de sus actos unilaterales, que no compartidos", ha remarcado.

El 'número tres' del PSOE ha expresado sus dudas respecto a los nuevos caminos que exploran los independentistas para llevar a cabo su proyecto independentista "del que no les escuchamos desistir". "Estos no pueden ser en ningún caso aliados nuestros, ni para una moción de censura", ha razonado.



"No tenemos tanta ansia de gobernar"



"Nosotros no tenemos tanta ansia de gobernar, y desde luego nunca a costa de la integridad territorial del país", ha subrayado Ábalos, que ha querido dejar claro que los socialistas nunca han jugado "a un interés tan corto". No quiere el PSOE, incide Ábalos, gobernar "en precario y dependiente de fuerzas políticas que no son aliadas y que no comparten nuestra visión de España".

"No es posible (por tanto) presentar una moción de censura con esos apoyos", ha abundado Ábalos, que no descarta de plano recurrir a este instrumento en lo que queda de legislatura, pero sólo si el partido lo estima conveniente y necesario.

Eso sí, el objetivo prioritario del PSOE es gobernar no a través de una moción de censura, sino "con los votos de la izquierda y de una mayoría de progreso".