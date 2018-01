Torrent anunciará el lunes si propone a Puigdemont como nuevo presidente

El nuevo presidente del Parlament, Roger Torrent, anunciará el lunes a quién propone para el debate de investidura de la Cámara del que tendría que salir el nuevo presidente de la Generalitat, ha informado la Cámara en un comunicado.

Ese día se sabrá definitivamente si accede a presentar a Carles Puigdemont y, por lo tanto, accede a realizar una investidura a distancia, ya que el presidente cesado reside en Bélgica desde finales de octubre y no tiene previsto regresar a Catalunya.

Por su parte, el portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, ha garantizado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy impedirá una investidura del expresidente Carles Puigdemont. "El Gobierno está en el ejercicio del artículo 155 y nadie en España puede tener duda de que impedirán que se cometa cualquier ilegalidad", ha enfatizado.

En una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, tras la reunión del Consejo de Ministros, Méndez de Vigo ha dicho que el Gobierno "sigue con atención" lo que sucede en el Parlamento de Cataluña y ha recalcado que "no existe posibilidad política alguna de tomar decisiones al margen de la legalidad", Según ha añadido, ése es el mensaje que quieren trasladar a los españoles con "claridad" y "firmeza".

Dicho esto, ha recordado que hay "antecedentes" en el Parlamento catalán sobre las "vergonzosas decisiones" que tomó los días 6 y 7 de septiembre para aprobar las llamadas Ley del referéndum y de transitoriedad, algo que "no llevó a ningún lado" porque "los responsables de las mismas responderán ante los tribunales".

Por eso, el portavoz del Ejecutivo ha insistido en que tendrá que ser en el marco de la legalidad constitucional y del Estatuto de Cataluña como se podrá proceder a la investidura del nuevo presidente de la Generalitat.



"Lo inmoral es sustraerse a la acción de la justicia"

Ante el hecho de que Puigdemont persista en una investidura telemática porque se puede gobernar desde Bruselas gracias a las nuevas tecnologías y vea una inmoralidad que se quieran respetar sus derechos de diputado, Méndez de Vigo ha afirmado que lo que es "inmoral" es "sustraerse a la acción de la Justicia".

"En el ADN del señor Puigdemont no hay nada que le diferencia de ninguna otra persona porque todos estamos sometidos a la acción de la Justicia y sustraerse a ella huyendo a otro país, eso me parece inmoral", ha enfatizado, para recalcar que el Ejecutivo está en "pleno ejercicio" del articulo 155 y "no va a consentir ninguna ilegalidad".

Tras señalar que someterse a la ley es un "principio esencial" de las reglas de juego democrático, Méndez de Vigo ha señalado que las normas "no están ahí para utilizarlas según la conveniencia de cada cuál". Además, ha recordado que hay incluso un informe de los letrados del Parlament contra una investidura telemática y ha reiterado que el Ejecutivo velará por el cumplimiento de la legalidad.

Ante la posibilidad de que hay que aplicar de nuevo el artículo 155, el ministro ha dicho que, aunque el Gobierno es el animal que suele tropezar dos veces en la misma piedra, es "una mala idea" persistir en esa vía. "Vamos a continuar con firmeza, solidez y sin la menor vacilación en el respeto a la ley", ha apostillado, par añadir que lo que quieren los catalanes es que sus gobernantes se dediquen a resolver sus problemas y no estén centrados en debates "estériles".

Méndez de Vigo, que ha dicho que "ignora" si ha habido algún contacto institucional entre Torret y el Ejecutivo del PP, ha aconsejado al nuevo presidente del Parlament, Roger Torrent, que no cometa los "errores del pasado", ya que, su antecesora Carme Forcadell "tuvo que rendir cuentas ante los tribunales".

"No puede pretender ser el presidente de todos y luego convertirse en el presidente de una parte", ha avisado, para añadir que el Gobierno no juzga sobre "intenciones" sino sobre actos y ahí será "firme y sólido como hasta ahora". Y ante la posibilidad de que Torrent acuda a Bruselas para verse con Puigdemont, ha indicado que la "única razón" que podía justificar ese viaje es que fuera a decirle que tiene que "acudir ante la Justicia como cualquier otro ciudadano".



Cree que Cs Tnedrá que explicar por qué no cede un diputado



Ante el hecho de que Cs se niegue a ceder un diputado al PP para tener grupo propio, Méndez de Vigo ha dicho que se trata de que los constitucionalistas tengan "más voces" en el Parlament y "asegurar una presencia equitativa en las comisiones". "No se entiende la posición que tiene Cs en estos momentos y serán ellos los que tendrán que explicar por qué no quieren que el constitucionalismo tenga más voces y más capacidad en Cataluña", ha aseverado.

Ante la reunión que mantuvieron en un hotel el exsecretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba y la coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, el ministro ha dicho que se ha enterado por la prensa pero que el Ejecutivo no tiene nada que decir de ese encuentro.