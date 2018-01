Los "mayorinos" de El Angliru acaban provocando un expediente en el 112

El Principado abre un expediente informativo en el servicio del 112 que respondió con un "ya somos mayorinos" a los siete jóvenes que exigieron ser rescatados en la madrugada del pasado domingo tras quedar atrapados en su 4x4 en el Angliru.

La administración regional ha decidido recabar toda la información disponible sobre la actuación de la sala de emergencias del 112 de La Morgal ante la llamada de socorro realizada por un grupo de siete jóvenes (seis de Llanera y uno de Mieres), bloqueados en la carretera del puerto de Riosa en un todoterreno sin cadenas, a las cuatro de la madrugada del domingo. Algunos de los jóvenes no llevaban la ropa ni el calzado adecuados porque estaban en chandal y playeros, según reconocieron en las llamadas que realizaron al servicio de emergencias del Principado.

La investigación interna tiene el objetivo de determinar si la actuación de la sala de emergencias fue correcta o no ante la petición de socorro. Las interpretaciones del servicio del 112 y de los jóvenes atascados son bien diferentes. Los chavales creen que hubo "falta de respeto del 112" porque desde la sala de emergencias se les dijo que bajasen del Angliru "andando sin equipo y en plena noche" y el responsable del servicio llegó a decirles que "ya somos mayorinos" para reprocharles que subieran al emblemático puerto pese a las alertas de temporal. En cambio, desde el servicio de emergencias se esgrime que los jóvenes "en todo momento indicaron que se encontraban en perfecto estado y que el único problema es que no llevaban ropa adecuada". Dos de los jóvenes decidieron seguir el consejo de los servicios de emergencia y bajaron a pie tras abrigarse con ropa que les dejaron otros componentes del grupo que prefirieron esperar en el interior del todoterreno.

La apertura de un expediente informativo no significa que vaya a haber un sanción para el jefe de sala que en una de las llamadas que mantuvo con el grupo llegó a decirles "cuatro por cuatro, dieciséis", en alusión al vehículo en el que estaba atascado el citado grupo. El expediente informativo es el paso previo que ha de dilucidar si hubo algún tipo de negligencia en la respuesta y atención al grupo de jóvenes bloqueado en el puerto del Angliru, que se ha vuelto viral con repercusión en medios de comunicación de todo el país. En las redes sociales también hay opiniones para todos los gustos: desde los que juzgan adecuada la gestión del 112 (la mayoría de ellos) hasta quienes ven excesos en sus valoraciones cuando su labor ha de ser de naturaleza asistencial. La repercusción social del caso es innegable.

El 112 admitió mediante una nota oficial el lunes que "alguna de las expresiones utilizadas no fueron las más adecuadas" pero también sostuvo en esa misma comunicación que la conversación "está totalmente descontextualizada ya que se registraron más de 40 llamadas durante toda la noche" con motivo de dicha incidencia. En una de ellas, uno de los jóvenes que optó por bajar andando llegó a decir a la sala del 112 que no se preocupasen, "que no era para tanto y que su compañero era un poco exagerado".