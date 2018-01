Grupos de ultraderecha amenazan con reventar la Cabalgata de Reinas Magas de Valencia

Los diputados de Compromís en el Congreso han registrado una batería de preguntas parlamentarias para que el Gobierno esclarezca "si está o no preparado" para evitar agresiones de la extrema derecha en las calles de València y que grupos ultras traten de "reventar" la cabalgata de las 'Magues de Gener', una iniciativa prevista para el día 7 a las 12.00 horas y sobre el que circula por redes sociales una convocatoria con el fin de boicotearla.

La formación ha preguntado al Gobierno por los "protocolos de actuación y el dispositivo policial" que desplegará para esta ocasión, tras los incidentes del pasado 9 d'Octubre, durante la manifestación cívica de la tarde, protagonizados por ultras y que se saldaron con detenidos e investigados judicialmente por delitos de odio, lesiones, daños y desórdenes públicos.

La Cabalgata de las 'Magues de Gener' -que pone fin a la Festa per la Infantesa- es una celebración laica recuperada y organizada por la Societat Civil El Micalet, con la participación de otras entidades y colectivos, que saldrá el domingo desde el Parterre y se desplazará hasta el Ayuntamiento de València, donde está previsto que sean recibidas por responsables municipales. Se trata de una cabalgata "histórica" en la que Libertad, Igualdad y Fraternidad intentan acercar a los niños sus valores.

Según explica la coalición en un comunicado, su "preocupación" está motivada "por las amenazas de conocidos líderes de la extrema derecha valenciana que han animado a reventar la cabalgata de las Magas de València", en referencia al anuncio en una red social del dirigente de España 2000, José Luis Roberto, de que irá a la Cabaltaga de las Reinas Magas.

De hecho, Compromís señala que en las redes sociales y en un mensaje en cadena de Whatsapp se han lanzado consignas como "impidiremos el discurso de Ribó con una estruendosa pitada" o "como en el 9 d'Octubre, que sean conscientes que el pueblo valenciano está con sus tradiciones".



Evitar nuevas agresiones

Compromís asegura que quiere "evitar a toda costa que se repitan las imágenes de violencia fascista del 9 d'Octubre que terminaron con 17 imputados y exige a todos los partidos políticos que condenen firmemente estas amenazas". "En ningún acto infantil, lúdico y festivo cabe ningún tipo de agresión, insulto ni exhibición de simbología nazi", añaden.

El grupo de Compromís en el Congreso espera que con estas amenazas "no vuelva a producirse la triple alineación del PP con los grupos de ultraderecha del 9 d'Octubre: primero los ultras convocaron a su gente para insultar y abuchear a cargos electos; después la Delegación del Gobierno no impidió una contramanifestación ilegal para garantizar la seguridad de los manifestantes y, por último, el PP no condenó la violencia fascista y impidió que el Congreso se pronunciase al respecto".

La formación confía en que el delegado del Gobierno en València, Juan Carlos Moragues, "no vuelva a permitir a los grupúsculos neonazis vulnerar todos los derechos fundamentales y secuestrar otra celebración de todos los valencianos y las valencianas".

Asimismo, Compromís se ha mostrado "profundamente preocupado" por la "nueva oleada de fascismo que está sacudiendo el territorio valenciano" y ha recalcado que "no es un hecho aislado, que a las agresiones del 9 d'Octubre le siguió la intimidación de miembros de España 2000 que se concentraron una noche con máscaras de una película de terror ante el domicilio de la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra".