Tabarnia: donde las dan, las toman

Tras las elecciones la plataforma Barcelona is not Catalonia defiende la secesión de Cataluña con los resultados del 21-D a la vista: victoria de Cs en escaños y votos, pero mayoría absoluta secesionista en el Parlament. La plataforma ha bautizado ese territorio costero, con dos grandes centros de influencia (las ciudades de Barcelona y Tarragona) como Tabarnia, fusión de los nombres de esas dos urbes y provincias. La petición para segregar el territorio, lanzada a través de la página change.org, ya ha conseguido más de 25.000 firmas y un tráfico de mensajes en Twitter que supera los 150.000.

Usando los argumentos de los independentistas para ir en su contra, los promotores de la idea quieren evitar que los ciudadanos de Tabarnia, nueva comunidad autónoma, se quedaran fuera de España si Cataluña se independizara. Donde las dan, las toman.

La plataforma, nacida el pasado junio, ha difundido el mapa de las diez comarcas catalanas que integrarían la nueva autonomía española. Dividida en: Alta Tabarnia, bajo la influencia de Barcelona, y Baja Tabarnia, bajo la de Tarragona. Y bandera resultante de la fusión de las enseñas de las dos provincias. El barcelonés Fernando Almansa, que lanzó la petición en change.org, argumenta que Tabarnia es un territorio que "en el pasado fue también conocido como condado de Barcelona". Y prosigue : "Actualmente es una región que se diferencia en muchos aspectos del resto de la comunidad autónoma a la que pertenece. Políticamente se posiciona como constitucionalista y partidaria de seguir dentro de España incondicionalmente".

Y aporta más argumentos: "Tenemos un déficit fiscal negativo con Cataluña, nuestro voto vale 3 y 4 veces menos con respecto a Gerona y Lérida, y creemos firmemente que a nuestras empresas no les interesa la independencia. Es mala para el turismo y la convivencia. Reclamamos el derecho a decidir si queremos o no formar o no una nueva autonomía española que nos aísle de la amenaza independentista".