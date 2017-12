JxCat apuesta por seguir con el 'procés'

Las fuerzas soberanistas han coincidido en la necesidad de restituir el Govern cesado con Carles Puigdemont como presidente y Oriol Junqueras como vicepresidente, tras sumar mayoría absoluta el 21D, mientras que Ciudadanos, ahora primera fuerza catalana, cree que el "procés" ha quedado "debilitado".

Los resultados electorales de ayer arrojan una mayoría absoluta de las tres fuerzas independentistas, Junts per Catalunya (34), ERC (32) y CUP (4), aunque la vencedora de la noche fue Ciudadanos, que de la mano de Inés Arrimadas obtuvo 37 escaños y más de un millón de votos. El PSC consiguió 17 escaños, Catalunya En Comú Podem 8 y el PP bajó hasta 3.

Tras estos resultados, la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha considerado que los separatistas "salen tocados" y el proceso soberanista "debilitado", y ha culpado a la ley electoral de que Cs no haya logrado más escaños ya que, a su juicio, beneficia a los nacionalistas.

Arrimadas lamenta la "injusta" ley electoral. Vídeo: Agencia ATLAS/Foto: EFE

La candidata de Ciudadanos, que ha logrado los mejores resultados de la historia del partido en Cataluña aunque no le permiten superar la mayoría del soberanismo, ha afirmado que las elecciones catalanas han visualizado que "esto no es un problema entre Cataluña y España, sino entre catalanes", y ha dudado de que los independentistas se puedan poner de acuerdo para formar gobierno.

No obstante, la correlación de las fuerzas independentistas, con el "sorpasso" de Junts per Catalunya a ERC, ha propiciado que los mensajes de las dos formaciones coincidan en restituir el Govern de Puigdemont que fue cesado por el Gobierno central, a través de la aplicación del artículo 155 de la Constitución tras la declaración unilateral de la independencia.

Tras perder el pulso por el electorado independentista, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha considerado que de las elecciones se desprende un mandato para restituir al Govern "lo antes posible", con Carles Puigdemont y Oriol Junqueras al frente.

El PDeCAT, tan satisfecho con la experiencia de JxCat que no descarta repetirla, ha remarcado, en la misma línea, que el soberanismo tiene "la obligación de entenderse" para "restablecer" el Govern cesado con Carles Puigdemont a la cabeza, y ha apostado por seguir con el proceso soberanista, aunque sin las "prisas" de antes, en palabras de la coordinadora de la formación, Marta Pascal.

Desde Bruselas, Puigdemont ha propuesto al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, entablar un diálogo "sin condiciones previas" para emplear una "receta política" que desbloquee la situación en Cataluña.

Rajoy le ha respondido que está dispuesto a hablar con quien ha ganado las elecciones en Cataluña, "que es la señora Arrimadas", pero en todo caso ha ofrecido diálogo al futuro Govern, si bien ha advertido de que siempre velará por que cumpla la ley.

Rajoy ofrece diálogo al próximo Govern. Agencia ATLAS | EFE

La CUP, que tras perder seis diputados ya no es imprescindible que vote a favor de investir a Puigdemont -basta con una abstención-, ha dicho que están dispuestos a respaldar un presidente independentista e incluso a formar parte del nuevo ejecutivo catalán si el resto de formaciones soberanistas asumen su programa político, basado en "construir la república", ha explicado el diputado electo Carles Riera.

Tras los peores resultados del PP en Cataluña, el presidente de la formación en esta comunidad, Xavier García Albiol, ha admitido que dimitir sería "lo más fácil", pero no lo va a hacer porque estaría dejando al partido en una situación "muy delicada".

Albiol planteó su dimisión a Rajoy



Albiol planteó el domingo a Mariano Rajoy la posibilidad de dimitir, pero el presidente del Gobierno y del PP le pidió esperar por no considerarlo oportuno en este momento, según han informado a Efe fuentes conocedoras de la conversación.

El candidato del PPC a la Presidencia de la Generalitat ha conversado también con el coordinador general del partido, Fernando Martínez-Maíllo, que le ha ratificado el deseo de Rajoy de que siga por ahora al frente de los 'populares' catalanes, de la misma forma que, según otras fuentes del partido, varios dirigentes nacionales han coincidido en pedirle que no dimita ahora.

Y mientras, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha advertido a Rajoy de que el PP "no puede ser un partido grande a nivel nacional si es una anécdota electoral en Cataluña" y con "menos apoyos" que la CUP, por lo que le ha instado a proponer una "solución" a la crisis catalana.

Sánchez: ''La única fuerza que es capaz de vertebrar este país es el PSOE''. Agencia ATLAS/Foto: EFE

Los socialistas no han obtenido los resultados esperados y el líder del PSC, Miquel Iceta, ha hecho autocrítica al admitir que su partido no ha generado "suficiente confianza en sectores populares no independentistas", como tampoco ha logrado que la "tercera vía sea vista como una solución capaz en una situación tan polarizada".

Tampoco está satisfecho con los resultados el número 1 de la lista de Catalunya en Comú-Podem (CatECP), Xavier Domènech, que ha pedido "una reflexión de las fuerzas de izquierda" y ha rechazado apoyar la investidura de Carles Puigdemont o de cualquier otro candidato de JxCat.