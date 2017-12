ERC apuesta por investir a Puigdemont

La número dos de ERC a las elecciones catalanas, Marta Rovira, ha explicado este viernes que su partido trabajará para "la restitución del Govern legítimo", lo que pasa por investir presidente de la Generalitat a Carles Puigdemont, y ha exigido al presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, que negocie el proceso soberanista.

Lo ha dicho en la rueda de prensa posterior a la reunión de la dirección del partido, celebrada el día después de las elecciones catalanas en las que los republicanos quedaron como tercera fuerza del Parlament con 32 escaños, por detrás de JuntsxCat (34) y Cs (37).

Se trata del mejor resultado de ERC al Parlament desde la restauración de la democracia pero, aún así, los republicanos explicaron en campaña que aspiraban a ganar las elecciones o, al menos, ser la primera fuerza independentista, y no se han cumplido ninguna de las dos premisas.



Domènech rechaza investir a Puigdemont



El número 1 de la lista de Catalunya en Comú-Podem (CatECP), Xavier Domènech, ha pedido "una reflexión de las fuerzas de izquierda" y ha rechazado apoyar la investidura de Carles Puigdemont o de cualquier otro candidato de JxCat.

En una primera conferencia de prensa de valoración de los resultados de las elecciones catalanas de ayer, Domènech ha dicho que "el gran derrotado de la jornada ha sido Mariano Rajoy y el Partido Popular".



Domènech: ''Este país ahora mismo se expresa de forma dividida''. Agencia ATLAS | EFE

En esta nueva etapa, los comunes consideran que "se debe superar el 155, recuperar el autogobierno y volver a una situación de normalidad democrática, que significa cesar la idea de que los conflictos políticos se pueden resolver por la vía penal".

Domènech ha reconocido que "es evidente que los ganadores son Inés Arrimadas y Carles Puigdemont, que no es una buena noticia, porque son las fuerzas que representan más claramente el bucle de los últimos tiempos" y son además, ha dicho, "fuerzas de derechas que han votado políticas antisociales y han tenido la virtud de votar juntos los recortes a derechos sociales y a derechos de otros gobiernos".

La CUP apoya al presidente que construya la República

El candidato de la CUP, Carles Riera, ha dicho hoy que los anticapitalistas están dispuestos a respaldar la investidura de un presidente independentista e incluso a formar parte del futuro Ejecutivo catalán si el resto de formaciones soberanistas asumen su programa político, basado en "construir" la República.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, el presidenciable de la CUP, formación que ayer obtuvo en las elecciones 4 escaños, frente a los 10 de 2015, ha asegurado que "aunque su influencia y sus argumentos electorales han bajado respecto a la legislatura anterior", sus cuatro escaños resultan "determinantes", y "los haremos valer de acuerdo con nuestro programa", ha sentenciado.

"Se trata de no volver a hacer la autonomía, de no obedecer el 155, la Constitución y de no volver a aplicar el Estatut, sino de hacer República y de construir República", ha subrayado Riera.

La formación anticapitalista reclama por ello "mantener en pie el proyecto republicano frente al Estado y que esta república priorice en su actuación institucional el desarrollo de una legislación y de unas políticas públicas que estén al servicio de cohesionar socialmente la república".

En esta línea, Riera ha subrayado que si su programa político "es asumido por el resto de fuerzas republicanas, no solo daremos apoyo a la investidura de un Govern, sino que mantendremos nuestra disposición a formar parte de él", ha añadido.

En cuanto a los representantes de Catalunya en Comú, que ayer cosecharon ocho escaños, frente a los 11 de 2015, Riera les ha animado a decantarse por el bando independentista, porque "es hora de decidirse: dar apoyo a la acción del Estado o a la acción de la república", les ha dicho Riera.

En cuanto a la posibilidad de que dirigentes de la CUP como Anna Gabriel o Mireia Boya sean investigadas por la justicia por su participación en el proceso soberanista, ha subrayado: "Cerraremos filas en torno a las personas de nuestro movimiento que sean investigadas o represaliadas".

"Se trata de hacer un bloque antirepresivo muy fuerte y muy potente", ha asegurado Riera, que ha abogado por "hacer frente" desde la unidad independentista a la "oleada represiva absolutamente irracional" del Estado.

Por otra parte, Riera ha asegurado que pese al descenso en escaños, el objetivo de la CUP de "desarrollar un programa político de construcción republicana y centrado en la acción social" está "al alcance".