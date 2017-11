Rajoy pide una "participación masiva" el 21D

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha apelado hoy a una "participación masiva" en las elecciones catalanas del 21 de diciembre, que "sirva para abrir una nueva etapa" en la que se recupere la normalidad y la convivencia y que ayude a la recuperación económica de Cataluña.

Rajoy ha respondido de esta forma en la sesión de control a la portavoz del PSOE, Margarita Robles, que le ha preguntado cómo piensa afrontar la situación política en Cataluña.

Tras subrayar que espera que la "gente sea consciente de la importancia" que tienen los comicios del 21D, el presidente ha incidido en que existen numerosos datos "preocupantes" sobre la economía catalana.

La portavoz del PSOE le ha replicado que "nos engañaríamos todos si pensáramos que con las elecciones se resuelve todo en Cataluña" y ha trasladado a Rajoy la apuesta "firme" de los socialistas "por el diálogo".

"Le pedimos, señor Rajoy, que haga política, es el momento del diálogo, de la política, de echar puentes y de trabajar por esa Cataluña que queremos todos integrada en España y que sea modelo de convivencia", le ha dicho la portavoz socialista al presidente.

Éste ha reiterado que está "a favor del diálogo siempre dentro de la ley" y que confía en que "a partir de las elecciones las cosas vuelvan a su cauce".

"Espero que a principios del año que viene las cosas se normalicen, hablando aquí y en Cataluña, y que se respeten las normas de juego y de convivencia que todos nos hemos dado", ha señalado, y se ha mostrado convencido de que el PSOE "va a cumplir" el "papel muy importante" que le corresponde para conseguir ese objetivo.

Rajoy ha mencionado la Comisión de Evaluación del Estado Autonómico que se constituirá, a iniciativa del grupo socialista, la semana que viene en el Congreso, y ha asegurado que espera que "sea útil para trabajar y construir el futuro".

Margarita Robles ha manifestado que los socialistas están "profundamente preocupados" por el "desgarro social", el "empobrecimietno económico" y la "tensión" política que se vive en Cataluña y ha recordado que ésta es también la segunda preocupación de los españoles, según el barómetro del CIS que se publicó este martes.

También se ha reafirmado en la "condena contundente" de los socialistas a lo que ha ocurrido en el Parlament desde los días 6 y 7 de septiembre y en su apoyo cerrado a las elecciones del 21-D, que a su juicio se celebrarán "en un marco de seguridad jurídica como no se han hecho otras elecciones anteriores".



Rajoy aplaude la aplicación del 155

Por otra parte, Rajoy se ha mostrado hoy satisfecho por el desarrollo de las medidas para Cataluña en aplicación del artículo 155 de la Constitución. "Las cosas -ha asegurado- están funcionando bien".

Rajoy ha valorado esa aplicación en su respuesta ante el pleno del Congreso a una pregunta del portavoz del PNV, Aitor Esteban, quien le ha instado a facilitar la distensión y abordar ya políticamente el conflicto catalán porque existe un "clima irrespirable" con el 155.

El jefe del Ejecutivo, quien ha recalcado que el Gobierno ha actuado con prudencia en la aplicación de ese artículo, ha precisado que los funcionarios de la Generalitat están cumpliendo con su obligación y "haciendo las cosas bien".

Ante las elecciones del 21 de diciembre ha reiterado su deseo de que tras ellas surja un nuevo escenario que genere tranquilidad, seguridad y certeza en los ciudadanos.

"Por mí no va quedar, pero tengo que decir con la misma claridad que no se puede ser gobernante o representante de los ciudadanos en las instituciones públicas y decir que no le afecta la Constitución porque esa es la liquidación de los valores más elementales que tenemos como nación", ha añadido.

Y ha proseguido: "Un gobernante no pude inventar una ilegalidad paralela, que es lo que hemos visto en los últimos tiempos, y no puede declarar unilateralmente la independencia de una parte del territorio nacional", ha resaltado.

No actuar de esa forma cree que es más relevante que la distensión política, aunque también se ha mostrado favorable a que ésta sea posible.

De la misma forma, ha recordado que hay una comisión en el Congreso sobre la reforma de la Constitución en la que espera que se pueda dialogar y buscar una solución razonable.

Aitor Esteban ha reprochado la actuación del Fiscal General del Estado al pedir penas por tipos delictivos como rebelión o sedición que cree que no se corresponden con los hechos porque no ha habido ni tumulto ni violencia. También ha calificado de "sorprendente" e "incomprensible" la prisión preventiva de los miembros del Govern.



Rajoy evita "elucubraciones" sobre el 155 si el 21-D ganan los soberanistas

Por otra parte, Rajoy ha rechazado hoy entrar en "elucubraciones" sobre si estaría dispuesto a aplicar de nuevo el artículo 155 de la Constitución si el 21 de diciembre ganan los independentistas y pretenden seguir con sus mismos planes.

"No hay que hacer elucubraciones. Lo que espero es que las elecciones del 21 de diciembre sirvan para abrir una nueva etapa de tranquilidad y normalidad", se ha limitado a responder Rajoy en los pasillos del Congreso ante las preguntas de los periodistas sobre si tendría intención de recurrir otra vez si fuera necesario al artículo 155.

Ha recalcado que lo más relevante es recuperar la normalidad para garantizar el crecimiento económico y la creación de empleo y ha deseado que el 21 de diciembre haya una participación masiva en las elecciones y se abra una nueva etapa en Cataluña y en toda España.

"Eso es lo más relevante y lo más importante y por lo que va a trabajar el Gobierno y el PP", ha subrayado.

Los periodistas le han preguntado si estaba preocupado por las palabras del expresidente del Gobierno José María Aznar en las que hoy ha dicho que ha faltado contundencia política ante la situación en Cataluña, y Rajoy se ha limitado a responder: "No, no, muchas gracias".