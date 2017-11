Bélgica detendrá a Puigdemont antes de asignar un juez de instrucción

La Fiscalía de Bruselas ordenará a la policía detener al expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y sus exconsejeros antes de designar a un juez de instrucción que les tome declaración para decidir sobre sus euroórdenes, informaron hoy a Efe fuentes del Ministerio Público.



"Desde el momento que sean privados de libertad, podrán comparecer ante un juez", explicó la Fiscalía, que precisó que está en contacto con los abogados de Puigdemont y de los cuatro exmiembros del exgobierno autonómico desplazados a Bélgica: Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura).



Si bien deben ser detenidos, esto no significa que vayan a ser esposados "si no presentan resistencia ni riesgo de fuga", aunque sí estarán, en cualquier caso, "rodeados de policías", agregaron las fuentes de la Fiscalía de Bruselas, que se ocupa de los casos que hasta hoy trataba la Fiscalía federal de Bélgica.



Si el cesado expresidente autonómico y sus exconsejeros se encuentran en la misma región, lo más probable es que se designe a un mismo juez de instrucción, y no así si son detenidos en distintos puntos de Bélgica, agregaron las fuentes.



Una vez se dsigne un juez de instrucción y los "interesados sean encontrados y llevados ante el juez, éste tendrá 24 horas para tomar una decisión" sobre las citadas Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE). Tampoco es descartable que la decisión se tome este lunes.



"El juez de instrucción puede decidir no emitir una orden de arresto o puede emitirla pero liberar a las personas concernidas interesadas bajo ciertas condiciones", precisó este sábado la Fiscalía en un comunicado.



Si el juez de instrucción emite la orden de arresto, el caso "se somete a la sala del Tribunal de Primera Instancia, que debe decidir dentro de los 15 días posteriores a la emisión de la euroorden" si ésta se puede ejecutar.



"Si alguna de las partes implicadas no está de acuerdo con la decisión de la sala, puede recurrir ante el Tribunal de Apelación", que dispondrá de 15 días para tomar una decisión, agregó la Fiscalía.



La Justicia española reclama a Puigdemont y a cuatro de los extitulares de su cesado gobierno -Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura)- por presuntos delitos de sedición, rebelión y malversación de fondos públicos.







En la foto, de izquierda a derecha y de arriba a abajo: el expresidente del Gobierno catalán Carles Puigdemont (i) ,el exconsejero de Salud Antoni Comín, el de Cultura Lluís Puig , de Agricultura Meritxell Serret , y de Enseñanza, Clara Ponsatí. Foto: EFE

We zijn bereid tot volledige medewerking met Belgische justitie nav het Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd door Spanje — Carles Puigdemont ?? (@KRLS) 4 de noviembre de 2017

Esos cinco políticos catalanes salieron de España el pasado lunes yante la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que sí decretó prisión preventiva sin finanza para el que exvicepresidente Oriol Junqueras y para otros siete exconsejeros.El abogado belga de Puigdemont, el experto en extradiciones Paul Bekaert, ha anunciado que recurrirá la euroorden, con lo queó 90 en circunstancias excepcionales.Sobre los pasos judiciales que dará a continuación Puigdemont, éste señaló a través de su cuenta de la red social Twitter que está dispuesto a colaborar "plenamente con la Justicia belga", según escribió en neerlandés.Su entorno en Bruselas precisó que de esa manera el expresidente de la Generalitat quiere "" de cara a una eventual citación en Bélgica.