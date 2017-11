Puigdemont llama a formar una "lista unitaria" de los independentistas

La Fiscalía federal belga señaló hoy a Efe que, tras haber recibido la euroorden emitida por la juez Carmen Lamela, contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y sus cuatro exconsejeros, acusados de promover "un movimiento de insurrección activa" para conseguir la secesión, la estudiará y que será "más adelante" cuando se le envíe el documento a un juez.



De manera paralela al proceso judicial, Puigdemont ha hecho hoy un llamamiento a una lista unitaria soberanista de cara a las elecciones del 21 de diciembre, para lo que ha difundido un manifiesto y una recogida de firmas.



En un mensaje a través de Twitter, el presidente cesado, ha asegurado que "es el momento de que todos los demócratas se unan. Por Cataluña, por la libertad de los presos políticos y por la República llistaunitaria.cat".



Esta recogida de firmas online apoya crear un "frente electoral soberanista amplio" más allá "de una coalición de partidos", una "lista cívica unitaria y transversal que implique a todos los sectores que quieren enfrentarse al bloque del 155 y de la represión". "Las elecciones impuestas por el Gobierno español el 21-D" son una elección entre la "democracia y la imposición" entre los partidos soberanistas y los "destructores del autogobierno".







Orden de detención

En la foto, de izquierda a derecha y de arriba a abajo: el expresidente del Gobierno catalán Carles Puigdemont (i) ,el exconsejero de Salud Antoni Comín, el de Cultura Lluís Puig , de Agricultura Meritxell Serret , y de Enseñanza, Clara Ponsatí. Foto: EFE

Puigdemont: "Estoy dispuesto a ser candidato"

El documento denuncia la "persecución judicial y el linchamiento personal" instigado por el "a los exconsellers y los miembros de la Mesa del Parlament, que hoy son "perseguidos por las ideas políticas que defienden" y no por su pertenencia a uno u otro partido, según este texto. Las decisiones judiciales adoptadas por la Audiencia Nacional explican "qué pasaría si el 21D no ganase el bloque soberanista", añade.El "grupo de personas, provenientes de" que promueve esta lista defiende además que el soberanismo ha abanderado un movimiento de "radicalidad democrática" y "movilización pacífica", aunque enfrente haya tenido un adversario "poco democrático, tramposo e incluso violento".Del bloque "del 155", los firmantes denuncian asimismo que es "cómplice de fiscales que fabrican delitos y de juicios que violan los derechos humanos encarcelando líderes cívicos y políticos inocentes elegidos democráticamente". El 21D no hay otro plan que "ganar, ganar y ganar", señala este documento, que reclama la unidad "transversal" para conseguir ", la libertad de los presos políticos y la República".Por lo que se refiere a la orden de detención de Puigdemont, la Fiscalía recordó cómo funciona el mandato de arresto europeo y explicó que una vez "los interesados sean, este tendrá 24 horas para tomar una decisión". "El juez deberá elegir entre varias decisiones: puede decidir no emitir una orden de arresto o puede emitirla pero liberar a las personas concernidas interesadas bajo ciertas condiciones", recordó.Si el juez de instrucción emite la, el caso "se somete a la sala del Tribunal de Primera Instancia, que debe decidir dentro de los 15 días posteriores a la emisión de la euroorden" si esta se puede ejecutar.Lamela, a petición de la Fiscalía, ha emitido sendas ó(OEDE) y órdenes de busca y captura nacional e internacional contra Puigdemont y los exconsellers(Salud),(Enseñanza),(Cultura) y(Agricultura) y las ha dirigido expresamente a las autoridades judiciales de Bélgica.El juez tendrápara decidir si la orden de detención "es conforme a la ley", si procede dictar prisión para las persona implicadas y si hay alguna "causa de rechazo" de laPara cumplir este primer procedimiento es necesario que Puigdemont y el resto de personas reclamadas por las autoridades judiciales españolas declaren ante el juez. Si el juez no dicta prisión para las personas requeridas deberá tomar las medidas necesarias para "", por ejemplo mediante la prohibición de viaje o con sistema de vigilancia.La euroorden prevé que la extradición de un ciudadano reclamado por otro Estado miembro se resuelva en sólo 10 días si el afectado consiente la orden, peroen caso de que la persona se negara a la extradición,, como norma, pudiendo extenderse 30 días más en casos excepcionales.El portavoz de la fiscalía explicó a Efe que las órdenes tienen que ser traducidas a uno de los idiomas oficiales en Bélgica (neerlandés, francés y alemán) y que después la Fiscalía las estudiará y las transferirá a un juez de instrucción. Esos trámites podrían ser completados, según el portavoz.En el auto, la juez Lamela les acusa de, prevaricación y desobediencia y no solo reclama su detención, sino también su ingreso en prisión.A su juicio, Puigdemont impulsó los llamamientos directos o indirectos, a través de las entidades soberanistas, a la movilización popular o ciudadana "" para conseguir "el fin secesionista de manera coactiva". Es decir, le acusa de alentar un movimiento dey de abonar en la sociedad la idea de la existencia de un derecho de autodeterminación para Cataluña.El auto destaca que para lograr sus fines "de los sectores independentistas de la población, llamando a la insurrección, contraviniendo y desafiando con ello el ordenamiento constitucional español y diversas resoluciones del Tribunal Constitucional". También considera que el expresident "planificó, organizó y financió con fondos públicos" la convocatoria y celebración del referéndum.Puigdemont siguió este viernes tratando de internacionalizar la crisis en Cataluña en una entrevista a la televisión pública belga RTBF, donde denunció la falta de independencia judicial en España y expresó su deseo de concurrir a las elecciones del 21 de diciembre.Por su parte, Paul Bekaert, abogado de Puigdemont, anunció quesi un juez belga decide "entregar" al expresidente catalán a las autoridades españolas, según afirmó en declaraciones a la televisión flamenca Terzake.En este sentido advirtió de que "", porque el proceso burocrático podría llevar "entre mes y medio o dos meses", hasta que realmente se pueda aplicar una hipotética orden de detención., incluso desde el extranjero", señaló el político catalán en una entrevista grabada en la televisión pública francófona RTBF, en la que se refirió a que espera que en esos comicios autonómicos "se puedan desarrollar de la manera más normal posible. No es conque esas elecciones pueden ser neutrales, independientes, normales".Puigdemont aseguró en esaque no ha huido de los jueces y que quiere comparecer ante la Justicia pero "ante la verdadera", en referencia a la belga." en España, opinó Puigdemont, quien aseguró que en ese país es imposible "escapar a la enorme presión de la política sobre el poder judicial".Así insistió en que no "ha huido" de la Justicia y que está en Bélgica para preparar su defensa, y aseguró que solo quiere comparecer ante los jueces belgas. El expresidente catalán asegura que ha venido "a Bruselas sobre todo para impedir la confrontación (...) es una razón, me hubiera podido quedar y pedir resistencia. La violencia nunca ha sido una opción para nosotros. Nuestra actitud ha sidoy queremos acabar igual".