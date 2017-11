El PP respeta la decisión de Lamela: "En España hay separación de poderes"

La dirección nacional del PP ha expresado este jueves su respeto a la decisión de la juez de enviar a la cárcel al exvicepresidente Oriol Junqueras y varios exconsejeros de la Generalitat y ha recordado que en España hay separación de poderes, han indicado a Europa Press fuentes del partido.



En concreto, la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha acordado este jueves, tal y como le había solicitado la Fiscalía, el ingreso en prisión incondicional para Junqueras y otros siete consejeros cesados que han acudido este jueves junto a él a la Audiencia Nacional.



El único que podrá eludir esta medida cautelar será el exresponsable de Empresa de la Generalitat y posible candidato de PedCAT en las elecciones del 21 de diciembre, Santi Vila, para quien se ha fijado una fianza de 50.000 euros, han señalado fuentes jurídicas. De momento, entra en prisión.



Ante esta decisión judicial, 'Génova' ha expresado su respeto y ha recordado que en España "existe separación de poderes". Según el PP, "cualquier ciudadano está obligado a dar explicaciones a la Justicia y acatar la decisión de los jueces", han asegurado fuentes 'populares'.



"Todos tenemos que cumplir las decisiones judiciales"

Iglesias: "Me avergüenza que mi país encarcele a opositores"



Forcadell: "Injusto. Indecente. Estamos con vosotros"

El abogado de Puigdemont: "Día muy triste para la democracia"

Presó per a tots

Sensació de gran injustícia

Colau pide un "frente común para la libertad de los presos políticos"

La expresidenta De Gispert: "Sois unos canallas"

De la misma manera se ha expresado el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado , al expresar su respeto por la actuación de la juez. "Respeto a las decisiones judiciales y al ordenamiento jurídico, que hemos de cumplir todos", ha manifestado a Europa Press.Esta mañana, en su cuenta oficial de Twitter, el portavoz del PP ya señaló que son los jueces los que "determinarán la responsabilidad penal del separatismo". "Los demás debemos reconstruir la convivencia y la prosperidad en Cataluña ", añadió.El secretario general de Podemos,, se ha confesado avergonzado tras conocer la orden de prisión incondicional para los queNo queremos la independencia de Cataluña pero hoy decimos: libertad presos políticos", ha escrito Iglesias en su perfil de Twitter poco después de conocerse la decisión de la juez de la Audiencia Nacional.También el secretario de Organización de Podemos,, ha criticado la decisión judicial en la misma red social."Mira, justo lo que pedían los neonazis a las puertas de la Audiencia Nacional. Más gasolina, más irresponsabilidad, más odio", ha sentenciado.Por su parte, el coordinador general de Cataluña En Comù,ha lamentado queha ocurrido, ha pedido entereza e inteligencia para superar este momento y ha vuelto a reclamarpara los implicados.También ha escrito en Twitter su desacuerdo con la orden de prisión el secretario general de Podem, Albano-Dante Fachin, quien como Domènech y Errejón , ha acudido esta mañana al Tribunal Supremo a apoyar a los miembros de la Mesa del Parlament."Con la misma fuerza que he criticado a este Govern, trabajaré para que estén libres. No pasarán", ha señalado.La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, también ha criticado el encarcelamiento."Envían a la cárcel al Govern democráticamente elegido.", ha expuesto en un apunte en Twitter recogido por Europa Press.Precisamente la presidenta ha comparecido este jueves ante el Tribunal Supremo , que finalmente ha pospuesto su declaración y la de otros cinco exmiembros de la Mesa del Parlament para el jueves 9 de noviembre a petición de sus abogados.abogado del ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont , ha lamentado este jueves la decisión de la jueza. "Cárcel para todos. Sensación de gran injusticia. Día muy triste para la democracia", ha expresado en un apunte en Twitter.Este jueves la Fiscalía ha pedido la detención del presidente cesado y de los exconsellers que están en Bruselas por hacer "caso omiso" a su citación.La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido este jueves unLo ha dicho en un apunte en Twitter recogido por Europa Press tras conocerse el encarcelamiento del exvicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, y de otros siete exconsellers.Se necesita un frente común para conseguir la libertad de los presos políticos", ha apuntado.La exvicepresidenta del Parlament Núria de Gispert ha cargado contra la Audiencia Nacional después de que orden de Lamela: ", ha espetado.ha escrito la tarde de este jueves en un apunte de su cuenta de Twitter recogido por Europa Press la antecesora de Carme Forcadell en la Presidencia de la Cámara catalana.En otro 'tuit', De Gispert ha mostrado su apoyo al Govern de la Generalitat cesado: "Estamos con vosotros y vuestras familias. Estamos aturdidos, desolados, tristes e indignados".