Nueva marcha masiva en Barcelona a favor de la unidad de España

Hasta 1,3 millones de personas, según el dato de Societat Civil Catalana, se han manifestado este domingo en el centro de Barcelona en contra de la declaración de independencia realizada por el Parlament y a favor de la unidad de España bajo el lema "Todos somos Cataluña", una protesta multitudinaria a la que han acudido los máximos responsables políticos del PPC, Cs y PSC.



Por su parte, según la Delegación del Gobierno habrían sido 1 millón de personas, mientras que la Guardia Urbana de Barcelona habría cifrado los asistentes en tan solo 300.000.



En la cabecera de la manifestación y tras la pancarta con el lema '¡Todos somos Cataluña! Por la convivencia, seny', la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, el líder del PPC, Xavier García Albiol, el delegado del Gobierno, Enric Millo, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y la líder en Cataluña, Inés Arrimadas, así como el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, junto a otros dirigentes socialistas, como Carmen Calvo. También ha acudido a la cita el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz.



En el paseo de Gràcia con Diputación y en el recorrido hacia la Gran Via -todo lleno de ciudadanos- se han podido ver numerosas banderas españolas, pero también catalanas y europeas, globos blancos con las tres banderas, y hay cánticos de "viva España", "viva Cataluña", "ni amnistía ni perdón", "golpistas a prisión", "TV3, manipuladora", "Puigdemont a prisión" o "todos somos Cataluña".



Sobre la convocatoria electoral que ha hecho el Gobierno del estado para el 21 de diciembre tras el cese del Govern por saltarse la ley, los manifestantes han coreado "Ahora sí vamos a votar" o "Votaremos", y muchos manifestantes han cantado el "que viva España" de Manolo Escobar o el "Mediterráneo" de Joan Manuel Serrat.





Restaurar la normalidad

Elecciones masivas

Ha sido la, junto a los que también se puede ver a la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, entremezclados con dirigentes del PP como Andrea Levy o Alberto Fernández Díaz, o de Ciudadanos, como Carina Mejías, José Villegas o José María Espejo-Saavedra.Muchos de los manifestantes han3, una de cuyas periodistas ha informado en directo que "nos están diciendo de todo menos guapos".Al final de la manifestación tomaron la palabra elLos tresy rechazaron los intentos de dividir a los catalanes que atribuyeron a los independentistas.El manifiesto leído por los organizadoresy volver a la legalidad y la convivencia pacífica.Por su parte, Sociedad Civil Catalana (SCC) ha llamado hoy ay recuperar "unas instituciones autonómicas reforzadas y prestigiadas" que resulten en una "Cataluña unida".Los comicios deben permitir lograr "", afirma el manifiesto, leído en castellano y catalán por los dirigentes de SCC Àlex Ramos, Miriam Tey y José Domingo, tras la manifestación convocada hoy por la entidad bajo el lema "Cataluña somos todos".El texto denuncia que "Junts pel Sí y la CUP quieren imponer a todos los catalanes su minoría social en el Parlament" y que "".Señala que, por contra,porque "no tienen un mandato popular" y aceptar que "ha llegado la hora de la cultura y el acuerdo", pues no es de recibo "una Cataluña de bandos"." y "construir algo tangible y positivo", indica el manifiesto, que aboga por "una Cataluña próspera en una España rica dentro de una Unión Europea cada vez mas fuerte"."Aquí estamos", señala el texto, "", los que "defendemos las instituciones democráticas", los que "damos por finalizado el proceso separatista y abogamos por la reconciliación" y "defendemos el acuerdo y estamos dispuestos al consenso y a las reformas" siempre dentro de la legalidad."Nosotros también somos Cataluña. ¡Todos somos Cataluña!", proclama el manifiesto.El líder del PP Catalán,, ha hecho hoy uny asegurar que el cesado president Carles Puigdemont "no vuelva a firmar un decreto en el futuro en nombre de Cataluña".En declaraciones en la manifestación, Albiol ha asegurado que, "si vamos el 21 a votar todos, el independentismo no volverá a gobernar en Cataluña durante mucho tiempo. Por eso es tan importante que tengamos consciencia del momento histórico"."Por primera vez tenemos la opción de enviar al independentismo a su casa y que haya un Govern que se preocupe de los problemas reales de Cataluña y que no se dedique a pisotear sentimientos de nadie", ha insistido.Y ha: "Es una persona que, además de hablar, cumple. Puigdemont y Junqueras están en la calle, y las embajadas catalanas cerradas", ha celebrado.Sobre el discurso de Carles Puigdemont ayer en Girona,, en una gran ficción"."Si Puigdemont y el resto de consellers necesitan algunas horas y días para recuperar sus enseres en sus despachos, no hay problema. La realidad es queen nombre de Cataluña. Y que no lo vuelvan a firmar en el futuro dependerá de que todos vayamos a votar el 21D", ha sentenciado.Por su parte, el primer secretario del PSC,ha defendido "empezar a sentar una realidad jurídica, política y social en Cataluña" a través de las elecciones del 21 de diciembre.En declaraciones antes de empezar la manifestación, ha asegurado que ahora es el momento de preparar las elecciones convocadas por el Gobierno central donde "" y en que la decisión corresponderá a los catalanes.En relación al mensaje que emitió este sábado el presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont , Iceta ha dicho que ""."La realidad es la realidad", ha dicho Iceta, y ha afirmado que, aunque Puigdemont no se dé por cesado, lo está.También ha defendido el eslogan de la manifestación 'Todos somos Cataluña' porque considera quede todas las opiniones" que es lo que se reclama este domingo en Barcelona, en sus palabras.