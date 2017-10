La diputada Àngels Martínez (Podem): "El BOE que diga misa, el presidente de la república es Puigdemont"

Àngels Martínez Castells, hasta ahora diputada de Podem en CSQP en el Parlament de Cataluña, ha defendido que Carles Puigdemont es el "presidente de la República catalana" y ha afirmado que el Boletín Oficial del Estado (BOE), que este domingo publica su cese como presidente de la Generalitat, "puede decir misa".



Martínez ha respondido así en Twitter a unas declaraciones del delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, en las que ha dicho que de acuerdo con el BOE, la máxima autoridad de Cataluña es el presidente del Gobierno español.







Bon dia República! El BOE digui missa: el President de la República catalana és @KRLS https://t.co/jCLU19tEld „ angelsmcastells (@angelsmcastells) 28 de octubre de 2017

Fachin: "No son unas elecciones normales"

"Buenos días República!-como se identifica Puigdemont en Twitter-, ha escrito Àngels Martínez en esta red social.El secretario general de Podem,, ha afirmado este sábado que las elecciones convocadas para el 21 de diciembre no son elecciones normales porque", en relación al presidente de la ANC, Jordi Sànchez, y al de Òmnium, Jordi Cuixart.En declaraciones a Catalunya Ràdio recogidas por Europa Press, ha explicado que en los próximos días abordará con los órganos del partido cómo afrontar estos comicios y no ha descartado no presentarse: "Presentarme yo a unas elecciones para rascar cuatro diputados mientras haya gente el cárcel...".de todos los partidos defensores del, y ha pedido no traicionar el espíritu de la gente que fue a los colegios electorales a defender las urnas de las cargas policiales., que ha pedido tiempo para analizar la situación de Cataluña con su partido y ha criticado la aplicación del 155, ya que considera que no contribuirá a solucionar el problema en Catalunya., como sí hicieron otros diputados de su grupo, SíQueEsPot, para mostrar su "solidaridad" con los diputados independentistas que podrían exponerse a querella por su acción del viernes.