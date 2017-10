Pedro Sánchez acusa al Govern de "desgarrar" la sociedad catalana y española

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha expresado su "más profundo rechazo" ante la resolución de independencia "impuesta por el bloque secesionista" en el Parlament y ha señalado al president Puigdemont y al vicepresidente Junqueras como los "principales responsables de la fractura y el desgarro de la sociedad catalana y española".



En una comparecencia ante los medios en Ferraz poco después de que el Parlament haya declarado la independencia de Cataluña, el líder socialista ha dicho que esta es la "culminación de una carrera de despropósitos y huida hacia el vacío", caracterizada por la "máxima irresponsabilidad de quien precisamente debería evitar el sufrimiento innecesario" que causa la DUI.





Rivera llama a defender unidos la democracia

Pablo Iglesias: "Es un día triste"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha hecho hoy un llamamiento a restaurar la legalidad en Cataluña cony se ha mostrado convencido de que se acabará con "el golpe a la democracia" del independentismo en las urnas."Lo vamos a conseguir sacando las urnas, con los votos. Les vamos a echar votando", ha garantizado Rivera en una comparecencia ante los medios en el Congreso después de que el Parlament haya aprobado la declaración unilateral de independencia de Cataluña en forma de república con los votos de Junts pel Sí (JxSí) y la CUP.Frente a "los políticos irresponsables" que "quieren dividir a la sociedad catalana", el líder de Cs les ha advertido de que "no van a lograr romper España"."Los demócratas tenemos la obligación de defender nuestra democracia como hicieron muchos españoles frente al golpe del 23F o como muchos españoles que se dejaron la vida por defender la democracia frente al terrorismo o a lo largo de la historia. Ahora, nos toca defender la democracia española otra vez", ha proclamado Rivera.que sienten "dolor, tristeza, impotencia y frustración de ver como se utilizan las instituciones para dar un golpe a la democracia".A los catalanes que quieren seguir en España, les ha asegurado que "no están solos" y que aunque "no va a ser fácil ganar" a los separatistas, "se va a hacer con inteligencia".Rivera ha pedido actuar con "serenidad, firmeza democrática y sin complejos" para restaurar el orden democrático a través de la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna., sino una obligación", ha subrayado el líder de Cs, quien ha tachado de "cobarde" la votación secreta en el Parlament, ante la que ha reconocido haber sentido "vergüenza ajena".La declaración de independencia es, según Rivera, "una rebelión y un delito, no un gesto heroico", al que hay que responder con "más democracia para defender a los ciudadanos de los caciques".El presidente de Cs ha incidido en que no habrá "impunidad para los delincuentes" porque "todos los ciudadanos, "se llamen Puigdemont, Junqueras o García, tienen que respetar la ley porque si no, es la selva".pero se ha mostrado convencido de que se garantizará la seguridad en las calles de Cataluña.A la hora de aplicar el artículo 155, ha ofrecido todo su apoyo al Gobierno y ha pedido a los partidos actuar "juntos, sin pensar en escaños o encuestas"."Hoy más que nunca nos declaramos autonomistas. La autonomía es espacio de libertad pero los derechos que son de todos los ciudadanos y no de los territorios. Somos todos iguales ante la ley y yo quiero una España, no de tribus ni de bandos, sino que nos demos la mano", ha añadido.Rivera ha recomendado garantizar primero la legalidad con una comisión gestora en Cataluña y, a continuación, convocar elecciones "libres" y con papeletas para todos.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha opinado hoy, ante la declaración de independencia aprobada por el Parlamento catalán, que hoy es un "día triste" para España y Cataluña y ha subrayado que su formación seguirá defendiendo la celebración de un "referéndum pactado".



Además, a preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de que los representantes de Catalunya Sí que Es Pot hayan votado a favor de la declaración de independencia, ha apuntado que lo que le ha transmitido el secretario general de Podem en Cataluña es que "él ha votado que no" y que los diputados de CSQP "han votado que no".





Estamos contra la represión y por un referéndum pactado, pero la declaración de independencia es ilegítima y favorece la estrategia del PP — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 27 de octubre de 2017

"Cualquiera que no esté en esta posición está políticamente fuera de Podemos", ha subrayado el líder de la formación morada.

Colau: "No cuenta con el apoyo de todos los catalanes"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha confesado que le cuesta "asimilar que hoy haya llegado el día del choque de trenes", ha dicho que ey ha recordado que la declaración unilateral de independencia "no cuenta con el apoyo mayoritario de los catalanes".

ha escrito la alcaldesa en su perfil de Facebook pocos minutos después de que el Parlament ha declarado unilateralmente la independencia, mientras que achaca la situación a "una década de desidia del Partido Popular".