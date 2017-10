La hija de una concejala de ERC: "Estoy cansada de esconderme"

Helena Boadas ha vivido el independentismo desde muy pequeña. Su madre es la escritora Maria Mercè Roca, una reconocida soberanista que actualmente es concejala de ERC en el Ayuntamiento de Girona. "Vengo de un contexto muy independentista, mucho. Es lo que he vivido toda la vida", asegura en un artículo de opinión publicado en Diari de Girona, en el que pone de manifiesto sus discrepancias con el proceso rupturista catalán.

El artículo, que lleva por título 'Bajo una piedra', empieza calificando de "irresponsable" el llamamiento de las organizaciones independentistas a sacar dinero de los cajeros automáticos "para conseguir no sé qué". "Cuando leí esta consigna que llegaba por tierra, mar y aire lloré y todo", afirma Boadas. "No sé a quién se quiere perjudicar con esta acción. Las únicas perjudicadas son las abuelas que querían sacar dinero para ir al mercado y no han podido porque el cajero no tenía efectivo", apunta.

Pero lo que más llamativo del artículo es la descripción de la situación que ella misma vive por no estar de acuerdo con el proceso. "Estoy cansada de esconderme", reconoce. "La distorsión de la realidad es importante. Si en algún contexto me atrevo a hablar, provoco como mínimo decepciones", apunta. Los grupos de WhatsApp, continúa, "son un infierno" y TV3 "es un panfleto independentista vergonzoso".

Boadas admite que "si me quedaba algún gen de la independencia escondido en algún rincón del cuerpo, en los últimos meses ha quedado fulminado". Además, reflexiona sobre la fractura social en Cataluña: "si cuando no eres independentista te escondes debajo de una piedra, no hay". "Estoy cansada de esconderme. Aquí lo tienes, soy una botiflera, ya me lo digo yo misma, no se preocupe", concluye.