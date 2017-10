El Gobierno aplicará el artículo 155 por la "desobediencia rebelde" de la Generalitat de Cataluña

El Gobierno justifica la adopción de medidas en aplicación del artículo 155 de la Constitución por la "desobediencia rebelde, sistemática y consciente" de la Generalitat de Cataluña las obligaciones que le imponen las leyes y por el hecho de que sus actuaciones "atenten gravemente" al interés general de España.



Así figura en la exposición de motivos de las medidas que está analizando el Consejo de Ministros en una reunión extraordinaria para hacer frente a los planes del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y que serán anunciadas hoy por el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy.



El Gobierno asegura que las medidas serán "garantistas" y que persiguen asegurar derechos y no restringir libertades.



Según el Ejecutivo, las medidas responden a cuatro grandes objetivos, que son restaurar la legalidad constitucional y estatutaria, garantizar la neutralidad institucional, mantener el bienestar social y el crecimiento económico y asegurar los derechos y libertades de todos los catalanes.



Y es que, de acuerdo con esta exposición, el primer objetivo de las medidas propuestas es restaurar la legalidad constitucional y estatutaria en Cataluña.



Un cometido "irrenunciable" desde la constatación de que las autoridades autonómicas "han ignorado" la legalidad vigente, al contravenir "abiertamente" sus disposiciones y al intentar alterar sus principios y literalidad, de forma improcedente, fuera de los mecanismos previstos para ello.





Reunido el #CMin extraordinario con el fin de aprobar medidas para restaurar la legalidad en el autogobierno de Cataluña pic.twitter.com/3DWeD5KoWv — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 21 de octubre de 2017

El Ejecutivo subraya la "contumacia" del Govern en su actitud

Reunión del Consejo de Ministros

Rivera confirma que habrá elecciones catalanas en enero. Agencia ATLAS | EFE

Rajoy detallará las propuestas

El calendario de la próxima semana

"Han actuado sin reconocer el sometimiento a ley alguna y, con ello, han invalidado su legitimidad como instituciones de autogobierno", aduce el Gobierno.El Ejecutivo señala tambiény "evidenciando que ambas instituciones - Govern y Parlament- actúan como si de un solo poder y una sola voluntad se trataran".En la exposición de motivos de las medidas que está analizando el Consejo de Ministros en una reunión extraordinaria, el Gobierno también subraya las "reiteradas desatenciones" de Cataluña y"en ignorar e incluso contravenir abiertamente" el marco legislativo."Dicha actitud" dice el argumentario del Gobierno, "además de intolerable, no resulta ni mucho menos inocua".Por ello, advierte de que la deriva independentista y su expresión en planteamientos ilegales "".El Gobierno también hace hincapié en el "profundo deterioro de las bases de convivencia, bienestar social y crecimiento económico en la comunidad catalana" que están poniendo en "riesgo" los fundamentos de progreso del conjunto de la sociedad.Y ello, añade, está provocando un "creciente desconcierto y una aquilatada desconfianza, entre los ciudadanos y hacia las instituciones".El jefe del Gobierno,, preside ahora laque acordará medidas concretas en aplicación delde la Constitución ante las actuaciones de los independentistas catalanes abanderadas por el presidente de la Generalitat,Rajoy y sus ministros han comenzado sobre las 10:15h la reunión en el Palacio de la Moncloa para plantear esas medidas que deberán ser aprobadas la próxima semana,, por el pleno del Senado.Rajoy no ha querido desvelary ni siquiera confirmó ayer si había ya un acuerdo con el PSOE y Ciudadanos para que hubieraen enero.Pero desde esos partidos se apuntó ese acuerdo y se llegó a concretar que la fecha elegida para esos comicios es elEl portavoz del Gobierno,, consideróde los comicios, pero el líder de Cs, Albert Rivera , aseguró que él mismo pactó con Rajoy el pasado miércoles, en la reunión que mantuvieron en Moncloa, el día concreto en el que los catalanes irían a las urnas.Fueron los socialistas, sin embargo, los que dieron pie a dar por buena esa posibilidad después de que la exministra Carmen Calvoen TVE una información del periódico digital diario.es, según la cual, Rajoy y el secretario general del PSOE Pedro Sánchez , habían pactado las elecciones en Cataluña para enero.El malestar que eso suscitó en el Ejecutivo llevó a Calvo, interlocutora directa con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría , a matizar posteriormente queA la espera de que hoy se desvelen las medidas concretas, Rajoy justificó ayer la necesidad de recurrir al artículo 155 de la Constitución al haberse llegado a unaen Cataluña que obliga al Ejecutivo a actuar.Aseguró asimismo que el objetivo fundamental de esas medidas, con un límite temporal que dijo que no está determinado, es volver al cumplimiento de la ley y a la normalidad institucional tras haber llegado a una situación en la que se "golpea la ley" y seSerá el propio Rajoy quien comparecerá hoy en el Palacio de la Moncloa tras la reunión del Consejo de Ministros para detallar las propuestas que enviará para su aprobación a la Cámara Alta, cuya Mesa se reunirá hoy mismo para tramitarlas y fijar los pasos siguientes.Hasta entonces, Méndez de Vigo dijo quepara rectificar y evitar la aplicación de esas decisiones.Será la primera vez desde que la Constitución está en vigor que se aprueben medidas en aplicación del artículo 155, que permite al Gobierno central asumir competencias de las comunidades autónomas que no cumplan la ley.Mientras el Gobierno planteará hoy sus propuestas, la Junta de Portavoces del Parlament fijará el próximo lunes la fecha del pleno en el que Junts pel Sí (JxSí) y la CUP prevén votar la declaración unilateral de independencia (DUI).Fuentes soberanistas apuntaron quepara aprobar las medidas derivadas de la aplicación del artículo 155 del texto constitucional.