PSOE y C´s apoyan al Gobierno con el 155 y Podemos reclama diálogo

El secretario de Organización, José Luis Ábalos, ha dicho hoy que su partido apoya al Gobierno en la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, pero ha confiado en que sea una medida "lo más breve posible" y "muy, muy limitada".



En rueda de prensa en la sede socialista de la calle Ferraz, Ábalos ha denunciado la "tramposa" oferta de diálogo del presidente catalán, Carles Puigdemont, y ha mostrado el respaldo de los socialistas a la decisión del Gobierno de recurrir al artículo 155.



Ahora bien, cuando se conozcan las medidas el PSOE determinará si el apoyo es "absoluto, relativo o en qué grado", ha precisado Ábalos, quien ha deseado que sea una medida "lo más breve posible y siempre pensando en una situación democrática para Cataluña y una intervención muy, muy limitada".



Gobierno y PSOE se han reunido esta mañana para cerrar las medidas que, en virtud del artículo 155 de la Constitución, serán aprobadas el sábado por el Consejo de Ministros antes de ser remitidas al Senado.



Fuentes del Ejecutivo han confirmado este encuentro, aunque no han especificado quiénes han sido los interlocutores por ambas partes, mientras que el PSOE ha informado de que la exministra Carmen Calvo, actual secretaria de Igualdad y doctora en Derecho Constitucional, ha asistido a la reunión en representación de los socialistas.



El Gobierno ha decidido aplicar el artículo 155 después de recibir la carta del presidente catalán, Carles Puigdemont, y constatar su "negativa" a atender el requerimiento que le instaba a restituir el orden constitucional alterado.



Según el Gobierno, antes de la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros del sábado está cerrando "una respuesta mayoritaria y consensuada" al desafío secesionista con distintas fuerzas políticas, a las que ha agradecido su apoyo.



Fuentes socialistas han admitido que en la reunión se están analizando las dificultades que entraña pasar de la teoría a la práctica en la aplicación del artículo 155.



Iglesias rechaza el 155 y la "amenaza" de Puigdemont

Albert Rivera: "No se pueden aceptar chantajes"

.@KRLS ha decidido provocar la voladura del autogobierno de Cataluña. El gobierno de España está legitimado para restablecerlo. „ Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 19 de octubre de 2017

El secretario general de Podemos,ha rechazado este jueves la aplicación del artículo 155 de la Constitución porque supondrá "echar más leña al fuego", y también ha criticado laCarles Puigdemont, de "declarar una independencia que no sería legítima". Ante esta situación, ha pedido "diálogo" a ambas partes."Pensamos que hay dos opciones:o buscar soluciones. La solución de buscar soluciones pasa por el diálogo pero no en genérico, sino en concreto", ha defendido en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, para insistir en la necesidad de que ambas partes se sienten a negociar un referéndum pactado, como solución a la crisis.Asimismo,por apoyar al Gobierno en la aplicación del 155. "No se entiende que el PSOE esté apoyando una extrema derecha corrupta", ha denunciado. "Hay una enorme decepción respecto a lo que parece a todas luces un envejecimiento prematuro del nuevo PSOE, que está apoyado al PP", ha enfatizado.Por su parte, el líder de Ciudadanos,ha afirmado que una democracia europeade nadie.Rivera, que ha participado en un desayuno organizado por la Cámara de Comercio de EEUU en España, ha señalado que si España no se plegó a los "chantajes" del 23F o del terrorismocualquier iniciativa para reformar este país, ha dicho, pero ha rechazado aceptar la "ilegalidad" del Govern, insistiendo en que el Ejecutivo tiene que aplicar el artículo 155 de la Constitución para la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña La, según indicaron ayer fuentes del Gobierno, podría ser válida para la vuelta de la Generalitat a la legalidad, pero subrayaron que dependería de cómo se hiciera.De eso precisamente hablaron Rivera y Rajoy en la ry también de la posibilidad de que el Senado se reúna la semana que viene para activar este mecanismo, ha explicado el líder de la formación naranja.Ha asegurado, sin embargo, que no está al tanto de los detalles "técnicos" del procedimiento, que corresponde ejecutarlos al Gobierno, ha zanjado respondiendo a los periodistas.Rivera ha recordado que cuando el expresidente de EEUU Barak Obama recibió una carta de un grupo de independentistas de Texas reclamando la secesión, les contestó que en su país se había trabajado "muy duro" para defender la Constitución, donde existe el derecho a enmendarla o a elegir un nuevo gobierno, entre otras cosas, "pero, insistiendo en que el artículo 155 está "copiado" de la Carta Magna alemana, previsto igualmente para casos de "rebelión" como el de la Generalitat."No estamos obligados a que nos gobiernen los independentistas", ha recalcado Rivera al pedir "un horizonte electoral" para salir de esta crisis institucional.Mientras, el líder del PP catalán, Xavier Albiol, ha advertido este jueves de que la segunda respuesta del presidente del Govern, Carles Puigdemont, al requerimiento del Gobierno central ha provocado "la voladura del autogobierno", y de que el Estado tiene legitimidad para restablecerlo.