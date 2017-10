Junqueras pide confiar en Puigdemont para "culminar el camino" a la independencia

El líder de ERC y vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, ha pedido este sábado "unidad" a las fuerzas independentistas y "confianza" en el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para "culminar el camino" hacia la declaración de la independencia de Cataluña.

Junqueras ha realizado esta apelación a la "unidad" y a la "confianza" en su discurso de apertura de la reunión del Consell Nacional de ERC, que ha sido multitudinaria porque asisten a ella 220 consejeros nacionales de unos 270 que hay en total.

El actual líder de ERC no se ha pronunciado sobre cuándo cree que debería ser aprobada por parte del Parlament la declaración de independencia, después de que el presidente Puigdemont la dejase en suspenso el pasado día 10.

A este respecto se ha limitado a pedir confianza en Puigdemont y en el Govern, y que se preserve la unidad del independentismo, después de que diversas formaciones, como la CUP, Demòcrates de Catalunya o la Assemblea Nacional Catalana (ANC), hayan reclamado que la declaración de independencia sea aprobada de forma inmediata.

Según Junqueras, la unidad del independentismo ha sido determinante para haber llegado hasta el actual momento y para haber hecho posible "el referéndum del 1 de octubre, pese a ser perseguido por todos los medios por parte del Estado español".

"Pese a todas las trabas y la represión, el referéndum se hizo en condiciones inimaginables en un país democrático, porque no hay ninguna democracia que ordene golpear a los votantes que quieren depositar una papeleta en una urna", ha subrayado Junqueras.

Ha reclamado "confiar en nosotros mismos" y en el presidente de la Generalitat "para cumplir el mandato de las elecciones del 27" de septiembre de 2015 "y del referéndum del 1 de octubre, que es declarar la República Catalana".



El Gobierno español "se niega" a negociar



Ha coincidido asimismo con Puigdemont en que hay que seguir apostando por la vía del "diálogo" y la "mediación" como "mejor forma" para conseguir la República Catalana, pese a admitir que el Gobierno español "se niega" a negociar.

En este contexto, y sin precisar cuándo debería producirse a su entender la declaración de independencia, Junqueras sí ha querido dejar claro su "compromiso inequívoco y absoluto de cumplir el mandato de 1 de octubre".

"Es importante evidenciar ante los ojos del mundo quién quiere dialogar y quién se niega, quién pide mediación y quién la rechaza, porque esto nos refuerza de cara al mundo y nos da más argumentos para seguir superando obstáculos", ha explicado el líder de ERC.

Sobre los que "por desgracia se descuelgan de la unidad", Junqueras ha recordado lo sucedido con el PSC, "que el 10 de julio de 2010 se manifestaba junto a las demás fuerzas catalanistas en contra de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut y que, además, afirmaba que Cataluña tenía el derecho a decidir su futuro".

"Ahora -ha puntualizado- tenemos un PSC mucho más pequeño, y no por casualidad, la dirección del cual nos dice que no somos los ciudadanos de Cataluña los que tenemos el derecho a decidir, sino que es el PP, y cuya posición no se distingue con este último partido con respecto a la aplicación del artículo 155 de la Constitución".

En este punto, el presidente de ERC se ha mostrado muy rotundo al descartar cualquier apoyo a una reforma constitucional "que tendrían que aprobar -ha dicho- los mismos que recortaron el Estatut y que nos niegan el derecho a decidir a los catalanes, y que, encima, estaría tutelada por el mismo tribunal, el TC, que se cargó" el texto estatutario.

La masiva presencia de los consejeros nacionales en la reunión de este sábado del máximo órgano de dirección de ERC provocará, según han indicado fuentes de este partido, que tenga lugar un intenso debate interno, entre partidarios y detractores de mantener en suspenso la declaración de independencia.