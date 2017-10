Jornada de movilizaciones por la unidad de España y el diálogo

Una multitudinaria concentración celebrada en la madrileña Plaza de Colón ha clamado en favor de la defensa de la Constitución tras el referéndum del 1-O en Cataluña con gran cantidad de banderas nacionales y con lemas de los asistentes como 'Viva España', 'Soy español' y "Con golpistas no se dialoga".

La Fundación Denaes ha sido la organización convocacante de la concentración en Plaza de Colón este mediodía en defensa de la nación, la Constitución y el Estado de Derecho tras el desafío soberanista en Cataluña tras el referéndum del 1-O a la que se han adherido cerca de 50 entidades.

Entre ellas se incluyen Fundación Villacisneros, el Círculo Balear, Fundación Valores y Sociedad, Convivencia Cívica Catalana, Enraizados, Comunidad Judía del Principado de Asturias, Hazte Oír, Foro de Guardias Civiles, Galicia Bilingüe, Fundación Gustavo Bueno, Foro Sevilla Nuestra, Profesores por la Ética, Observatorio Cubano de Derechos Humanos y Asociación de las Damas de Blanco.

Los manifestantes de todas las edades han abarrotado la Plaza de Colón con banderas españolas al cuello o en la mano y han gritado al unísono consignas como "Viva España", "Puigdemont a prisión" "No somos fachas, somos españoles", "Con golpistas no se dialoga"; al mismo tiempo que se ha cantado y bailado al ritmo de la música.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha transmitido a los medios de comunicación el compromiso de su formación con la unidad de España y ha señalado que están "con la mayoría silenciosa".

En declaraciones a los medios, el presidente de Denaes, Iván Espinosa, ha explicado que con esta concentración vienen "a abrazar a España por parte de todos los españoles vengan de donde vengan". "Lo que esperamos de esto es que se cumpla la ley y se haga cumplir la ley", ha rematado.

En declaraciones a Europa Press, Eduardo, uno de los asistentes de 60 años ha asegurado que ha venido desde Guadalajara a la concentración. "He venido para defender la unidad de mi país y porque estoy orgulloso de ser español".

Por su parte, Sandra de 25 años, ha señalado que quiere defender España y pedir que el Gobierno "actúe y meta a los golpistas en la cárcel".

Por otra parte, miembros de Hogar Social se han asomado desde su sede, al lado de Colón, con banderas para apoya la manifestación.



Concentraciones a favor del diálgo

Por su parte, una multitudinaria concentración de personas con banderas y vestimenta blanca ha tenido lugar en Cibeles para reclamar diálogo entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña para resolver la situación generada por el referéndum del 1-O al grito de "Carles, Mariano, a ver si nos hablamos".

La iniciativa 'Hablamos?' ha sido la convocante de la manifestación a las 12 horas ante la sede del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles, y ha pedido colgar sábanas blancas en los balcones.

Algunas de las consignas que se han lanzado por los asistentes, con vestimenta de color blanco y que han abarrotado las inmediaciones de Cibeles han sido 'Catalanes, hermanos no somos Mariano', 'Bla bla bla queremos hablar', 'Menos odio y más conversación' o 'Menos porrazos y más telefonazo', al mismo tiempo que han alzado una bandera blanca.

La portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre también ha acudido a la manifestación vestida con una camiseta blanca. "Hoy la voz la tienen ellos", ha declarado a Europa Press.

El impulsor de la convocatoria de 'Hablamos?', Guillermo Fernández, ha señalado en declaraciones a los medios que "hace falta que los políticos estén dispuestos a dialogar".

"Tenemos ganas de que no nos infundan odio, queremos convivencia y no odio; así que si no se sientan volveremos a salir hasta que se sienten", ha asegurado.

Por su parte, Vicen y Fernando, un matrimonio de unos 50 años, han declarado a Europa Press, que es "necesario hablar y sentarse a dialogar". "No lo están haciendo bien ninguna de las partes", han espetado.

Por último, algunas personas con banderas españolas en alto han acudido también a la concentración y varios de los manifestantes les han gritado "sin banderas", de forma reiterada.

Dentro de esta iniciativa 'Hablamos?', centenares de personas se han congregado también este sábado al mediodía en la plaza Sant Jaume de Barcelona, ante el Ayuntamiento y la Generalitat, para exigir al Govern y al Gobierno central que dialoguen para resolver la situación política actual.

Lo han hecho convocados a través de las redes sociales y sistemas de mensajería móvil, y se han sumado a ellos varios dirigentes políticos como el primer secretario del PSC, Miquel Iceta.

La concentración se ha repetido en varias localidades españolas y tiene como objetivo presionar a ambos Ejecutivos para que inicien mesas de diálogo que den respuesta al encaje de Catalunya.

Vestidos de blanco, los participantes han exhibido globos del mismo color y pancartas con el texto '¿Hablamos?' en catalán y castellano, y han proclamado cánticos como 'Queremos paz' y 'Queremos hablar'.

El pasado domingo, más de 2,28 millones de catalanes votaron en el referéndum de independencia convocado por la Generalitat, y el 90% de ellos votaron a favor de que Catalunya se constituya como república independiente.

