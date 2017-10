Puigdemont pide abrir un "proceso de mediación" y acusa al Rey de "hacer suyo el discurso de Rajoy"

El presidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont ha hecho una declaración institucional en la que ha garantizado que seguirá adelante con la hoja de ruta independentista. No obstante, se ha mostrado dispuesto a "emprender un proceso de mediación" tras el referéndum ilegal del 1-O.



En una declaración institucional desde el salón Mare de Déu de Montserrat del Palau de la Generalitat, Puigdemont se ha referido también al discurso del Rey de este martes y se ha mostrado muy crítico con el mismo. "Así, no. Con su decisión de ayer usted decepcionó a mucha gente en Cataluña que le aprecia", ha señalado.



Considera que fue un discurso solo para una parte de la población y que "hace suyo el discurso y las políticas del Gobierno Rajoy que han sido catastróficas en relación a Cataluña". "E ignora deliberadamente a los millones de catalanes que no pensamos como ellos y que han sido víctimas de una violencia policial que ha helado el corazón a medio mundo", en alusión a las cargas del día del referéndum.



Por eso, cree que el Rey perdió una oportunidad de dirigirse a todos los ciudadanos como debería hacer por el papel que le da la Constitución, que además "le otorga un papel moderador que en ningún caso ha tenido y que ayer declinó".





Puigdemont se ha dirigido en castellano a los ciudadanos españoles para agradecerles y ha instado a las autoridades españolas a "explicar mejor lo que ocurre en Cataluña, con visiones más ponderadas que ayudaran a entender"