¿Cómo puede aplicar el Gobierno el artículo 155 en Cataluña?

El Gobierno de Mariano Rajoy siempre mantuvo que haría lo que hicera falta para evitar que se celebrase el referéndum del 1 de octubre en Cataluña, y aunque el presidente del Ejecutivo no lo mencionó explícitamente, el artículo 155 de la Constitución es una de las medidas que contempla la ley.

Finalmente el Govern catalán conseguía celebrar el referéndum ilegal en una jornada llena de tensión y marcada por las cargas policiales que dejaron cientos de heridos. A última hora del día, Puigdemont anunciaba su intención de llevar al Parlament los resultados del 1-O y declarar la independencia de Cataluña.

Si esto llega a ocurrir, ¿Cómo podría el Gobierno aplicar el ya famoso artículo 155?

¿Qué es el artículo 155?

El artículo 155 de la Constitución tiene que ver con las vías del Gobierno del Estado para controlar la actividad de las Comunidades Autónomas. Contempla los mecanismos excepcionales que tiene el Estado para establecer dispositivos de control subsidiario, de carácter excepcional o extremo y alcance coercitivo, de tal forma que se obligue a la región al "cumplimiento forzoso" de sus deberes.

Cuándo se puede aplicar

Según la redacción del artículo, se establecen dos ocasiones en las que el Gobierno podría aplicarlo:

Si la comunidad no cumple "las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan"

En el caso en el que actúe "de forma que atente gravemente el interés general de España"



Cuál es el mecanismo

Igualmente, el artículo explica el mecanismo que debe seguir el Estado para ponerlo en práctica:

Antes de nada, el Gobierno central deberá enviar "requerimiento" al presidente de la Comunidad Autónoma en cuestión para que cumpla con sus obligaciones o deje de actuar como lo esté haciendo

En caso de no ser atendido el requerimiento, el Gobierno "podrá adoptar las medidas necesarias para obligar" a la comunidad al "cumplimiento forzoso" de dichas obligaciones eludidas. Para ello, deberá contar "con la aprobación por mayoría absoluta del Senado".

El procedimiento que regula el Senado exige que el Gobierno envíe al presidente de la Cámara una propuesta con las medidas concretas que plantea y que deben ser debatidas en la Comisión General de Comunidad Autónomas, que debe pedir al presidente autonómico afectado, en este caso Carles Puigdemont, las alegaciones que considere oportunas. La propuesta final deberá votarse en el Pleno, donde el PP tiene mayoría absoluta.

En una entrevista concedida a Europa Press este verano, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, descartó "por razones temporales y jurídicas" poner en marcha la aplicación del artículo 155 de la Constitución y apostó por otras fórmulas "más oportunas y realistas" para afrontar el intento de la Generalitat para celebrar un referéndum de independencia el próximo 1 de octubre en Cataluña.

¿Se ha aplicado antes?

No, ningún Gobierno español ha aplicado este artículo antes. Esto significa que sus consecuencias son desconocidas y "se pueden prever hasta cierto límite", a juicio del diputado de UPyD en el Congreso Rafael Calduch, quien no obstante se ha mostrado convencido de que su aplicación "no provocaría reacciones peores que las que se pretendía evitar".



¿Cómo actúan los otros estados en el Mundo?

Este artículo de la Constitución Española está inspirado en la Ley Fundamental de Bonn de Alemania, lo que quiere decir que en el país germano también se estipula esta clase de medidas en el caso de que una región no cumpla con sus obligaciones.

Otros países, por el contrario, contemplan para estos casos la suspensión o disolución de los órganos de gobierno de la región que incumpla sus deberes. Así ocurre en Argentina, Italia y Austria, por ejemplo.