Votar dos veces, censo universal y otras ilegalidades del referéndum

La votación que se está desarrollando en la consulta secesionista incumple la Ley del Referéndum y el propio manual de la Generalitat catalana con instrucciones para los miembros de las mesas electorales, ya que, por ejemplo, establecen que los votos emitidos sin sobre deben ser considerados nulos.



Ese es el caso del manual, al que ha tenido acceso Efe y que fue validado por la Sindicatura Electoral de Cataluña, que la Generalitat elaboró para enviárselo a los representantes de la Administración o a quienes fueran escogidos miembros de las mesas electorales o suplentes.



Dice este documento que serán nulos las papeletas que sean emitidas sin sobre o las que vayan en sobres diferentes al modelo oficial. El sistema de votación al que se ha visto forzada la Generalitat también incumple en sí mismo buena parte de la Ley de Referéndum de Autodeterminación que sirve de base para la consulta ilegal y el posterior proceso de independencia.



Para empezar, la ley deja el control de la limpieza y la transparencia del proceso a la Sindicatura Electoral, órgano que quedó disuelto el pasado 22 de septiembre al presentar su renuncia todos sus miembros.



La Sindicatura también valida el censo electoral, efectúa el escrutinio general, certifica los resultados y ordena su publicación oficial.



A día de hoy, no hay por tanto administración electoral que vele por el cumplimiento de las normas en el desarrollo de las votaciones.



La ley del referéndum, además, en su artículo 8, establece que serán nulos los votos que no se ajusten al modelo oficial o que contengan enmiendas o cualquier otra contingencia que ofrezca dudas sobre el sentido del voto, lo que también se indica en el manual.



Sin embargo, el Gobierno de la Generalitat anunció esta mañana por sorpresa un censo universal, de forma que los votantes han podido acudir a cualquier centro electoral, incluso sin sobres y con papeletas imprimidas en casa, o votar varias veces, ya que no había forma de comprobar informáticamente si el elector ya había votado.





Votar dos veces

La Sociedad Civil Catalana ha distribuido varias imágenes en las que se puede ver a dos hombres votando dos veces en colegios electorales diferentes de Barcelona durante el. "", ha resaltado.La asociación ha denunciado esta irregularidad en elde este domingo a través de su cuenta de Twitter. Primero, ha publicado dos fotografías en las que un mismo hombre ha votado primero en el Colegio La Pau sobre lasy después en la Escuela Industrial a lasEn las dos imágenes que ha tuiteado Sociedad Civil Catalana aparece lo que parece servestida con camiseta azul, pantalón negro y cazadora roja y en ambas fotos lleva un periódico en la mano. En ambos casos está metiendo una papeleta en una urna y la cara aparece pixelada.Minutos después, la asociación ha vuelto a tuitear una situación similar para denunciar las irregularidades del referéndum. Son otras, también con la cara pixelada, vestido con camiseta y cazadora negras y pantalón gris depositando dos papeletas en dos centros de votación diferentes.Sin el censo universal, con registros manuales, y puesto que la Generalitat permitía la votación en cualquier centro, las irregularidades se han multiplicado en la jornada del. De hecho, hay escenas donde se ve a un grupo de ciudadanos votando en urnas colocadas en la calle.Sin duda, el episodio más comentado ha sido laen la que iba una urna electoral y papeletas de votación.Las imágenes han sido grabadas por una cámara de Tele 5 a primera hora de esta mañana, cuando los independentistas estaban intentado introducir, abriendo un pasillo entre la gente que estaba concentrada en ese lugar.Se ve cómo corren con cada una de las bolsas negras en las que se adivina, por la forma, una urna en cada una. Pero una de las mujeres que llevaba una de estas bolsas resbala con el suelo, que está mojado por la lluvia.La mujer cae por el pavimento y también la bolsa con forma de urna, queasí como precintos de color rojo sin usar.Estas imágenes han causado debate en las redes sociales ya queantes de llegar a la mesa de votación, o en la propia bolsa que contenía la urna.La exsecretaria general de UPyD, Rosa Díez, ha escrito en su cuenta de twitter:las urnas llegan a los colegios ya llenas de papeletas! Descrédito universal".Los jóvenes que participaban en el transporte de las urnas han ayudado a su compañera a levantarse y a meter fajos de papeletas en la bolsa para llevarlos finalmente a la Escuela Industrial, donde se ha establecido un colegio de votación.