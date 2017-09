Trapero no se presenta en la reunión policial por el 1-O

El mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, ha enviado a Ferran López, comisario superior de Coordinación territorial del cuerpo, a la reunión de mandos policiales en la Delegación del Gobierno convocada por Diego Pérez de los Cobos, director del Gabinete de Coordinación de la secretaría de Estado de Seguridad, para coordinar la respuesta de las fuerzas de seguridad en el 1-O.



La reunión ha sido la primera en que se convoca a los mandos de Guardia Civil, Policía Nacional, Mossos d'Esquadra y Guardia Urbana de Barcelona después de que el pasado sábado la Fiscalía Superior de Cataluña dejara en manos de Pérez de los Cobos la coordinación del dispositivo judicial.



A lo largo de todo el día, la policía catalana se ha resistido a detallar oficialmente qué mando de los Mossos d'Esquadra asistiría a la reunión, a la que finalmente el mayor, Josep Lluís Trapero, ha enviado a Ferran, uno de sus números dos de los Mossos d'Esquadra junto al comisario Joan Carles Molinero.



La decisión de la Fiscalía de dejar en manos de Pérez de los Cobos, director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad y coronel de la Guardia Civil, la dirección del dispositivo policial para evitar el 1-O ha indignado al Departamento de Interior, que ha anunciado que recurrirá la orden del ministerio público y ha encargado un informe jurídico sobre la legalidad de la misma.



Además del comisario de los Mossos d'Esquadra, a la reunión han asistido el responsable de la Guardia Civil en Cataluña, Ángel Gozalo; el jefe de la Policía Nacional en Cataluña, Sebastián Trapote; y el jefe de la Guardia Urbana de Barcelona, Evelio Vázquez.



Esos mismos mandos policiales han mantenido en las últimas semanas distintas reuniones de coordinación con el fiscal Superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, a las que hasta ahora había asistido el Mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero.



Durante la reunión, los Mossos d'Esquadra han justificado ante la Fiscalía Superior de Catalunya su desacuerdo con que el Ministerio del Interior coordine a las policías contra el 1-O alegando que el cuerpo catalán ha ido cumpliendo los encargos previos del fiscal sobre el referéndum y que el mando único constituido no está justificado con las leyes vigentes.



En el documento fechado este lunes y al que ha tenido acceso Europa Press, el mayor Josep Lluís Trapero alega que su cuerpo ha cumplido escrupulosamente las instrucciones de esta fiscalía, "motivo por el cual no queda justificada la medida adoptada".



Añade que "menos todavía cuando tampoco se ha objetivado qué actuación o actuaciones son las que justifican" encargar a un órgano del Ministerio del Interior la coordinación de los dispositivos que deban hacerse sobre el 1-O.



También alega que el artículo 2 de la Ley Orgánica 2/1986 sólo justifica que una policía autonómica se supedite a una estatal "en aquellos supuestos de concurrencia espontánea e in situ de ambos cuerpos policiales, donde la necesidad urgente de intervención operativa impide poder activar los mecanismos de coordinación que prevé la propia Ley Orgánica", y el escrito de Trapero concluye que no es el caso de los dispositivos contra el 1-O.



Por todo eso, Trapero insta a Fiscalía a que la coordinación de mandos policiales sobre el 1-O se haga en la Comisión de Coordinación Policial de Catalunya, supeditada a la Junta de Seguridad de Catalunya, lo que supone que todos los cuerpos se coordinen sin perder competencias.



Así lo ha transmitido el comisario de Mossos Ferran López en la reunión de mandos policiales de este lunes, ante el coordinador nombrado por Interior, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos.



Pero Pérez de los Cobos ha dicho en la reunión que el Ministerio rechaza convocar la Junta de Seguridad, han informado a Europa Press fuentes conocedoras del encuentro.



Los Mossos han publicado además un tuit en su cuenta oficial una vez empezado el encuentro convocado a las 18.00 en la Delegación del Gobierno, y en el que muestran su disconformidad con la coordinación de Pérez de los Cobos.



Assistim a la reunió de la Delegación per trasmetre'ls q hem sol.licitat a Fiscalia q insti la Comissió de Coordinació Policial de Catalunya — Mossos (@mossos) 25 de septiembre de 2017

La Generalitat rechaza la "injerencia"

"Asistimos a la reunión de la Delegación para transmitirles que hemos solicitado a Fiscalía que inste a la Comisión de Coordinación Policial de Cataluña", han dicho.El conseller de Interior,y añadió que Trapero expresó en esa reunión del sábado la voluntad del cuerpo de no aceptar la coordinación del representante del Estado español.Mientras tanto,. Los concentrados se han ubicado en la calle Mallorca con carteles a favor del 1-O, y han recibido al comisario de los Mossos Ferran López, que ha participado en la reunión en lugar del mayor, Josep Lluís Trapero, gritándole: "".También han aplaudido un relevo policial de los Mossos ante la puerta y han vitoreadomientras en el Palau Ramon Montaner -sede de la Delegación- se debate el dispositivo que debería impedir el 1-O.