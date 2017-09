Cerradas tres nuevas webs con puntos de votación del 1-O

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado hoy el cierre de tres nuevas páginas web para acceder a los puntos de votación del referéndum del 1 de octubre, entre ellas el enlace publicado por el presidente catalán, Carles Puigdemont, a través de Twitter.



En concreto, la magistrada de la Sala Civil y Penal Mercedes Armas, que instruye la causa contra el Govern por el referéndum del 1-O, ha dado orden a la Guardia Civil para que queden "fuera de línea e inhabilitadas" las webs onvotar.garantiespelreferendum.com, http://www.referendum.fun y https://gateway.ipfs.io.



La magistrada autoriza asimismo a bloquear "las webs o dominios que aparezcan publicitados en cualquier cuenta o red social oficial de los miembros del Govern por las que directa e indirectamente, incluso remitiendo a otras cuentas, se informara, a través de enlaces, de cómo acceder a dominios cuyos contenidos guardaran relación con los que ahora se bloquean".



Igualmente, el TSJC faculta a la Guardia Civil para que remita a los proveedores de servicios de internet y a los proveedores de redes de acceso a telecomunicaciones los datos necesarios para "bloquear, inhibir el acceso y/o redireccionar las mencionadas páginas o se haga extensivo a otras".



La resolución, según ha informado el TSJC, ha sido notificada esta tarde a cada una de las partes personadas y tiene efecto inmediato.



Esta mañana, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha publicado en su cuenta de Twitter un nuevo enlace para acceder a los puntos de votación del referéndum del 1 de octubre, después de que ayer el TSJC ordenara inhabilitar otra web activada para el mismo cometido.





No es poden posar portes al camp: en aquesta web trobaràs el lloc on et correspon votar l'1 d'octubre https://t.co/XdvtLJ2ARt #1Oct