El tío del detenido dice que no está radicalizado

El tío del joven marroquí de 24 años detenido hoy en la localidad castellonense de Vinaròs por colaborar supuestamente con la célula yihadista responsable de los atentados de agosto en Cataluña, Hmad Benmarzoor, ha asegurado que su sobrino "no está radicalizado" y es "amable y trabajador".

En declaraciones a los periodistas mientras la Guardia Civil registra esta mañana la vivienda donde reside el detenido, propiedad de Benmarzoor, este ha explicado que el joven es sobrino de su mujer y que lleva casi un año viviendo con ellos y trabajando con él en una carnicería de su propiedad en Vinaròs.

"Es un chico muy amable, no está radicalizado y es muy trabajador", ha apuntado para añadir que no ha visto "nada raro en él" y le tiene "mucha confianza".

"Es imposible que haya hecho esto" de lo que le acusa la investigación de la lucha antiterrorista, según Benmarzoor, quien ha asegurado sin ocultar sus lágrimas: "Últimamente tenemos mucho mas trabajo y no tiene tiempo para esto", a lo que ha añadido: "No sé si alguien le habrá engañado, pero yo no me lo creo".

El operativo policial para la detención del joven marroquí ha empezado a las seis de la mañana y según Benmarzoor, en la vivienda estaban durmiendo también él, su mujer y dos de sus cuatro hijos, y han creído que los agentes "eran ladrones".

Ha relatado que su sobrino llegó a España de pequeño y estuvo hasta su mayoría de edad en un centro de menores de Barcelona, y tras un tiempo -que no ha especificado- que pasó con un familiar en la capital catalana, hace tres se trasladó a Vinaròs y lleva viviendo y trabajando con ellos desde hace casi un año.

Benmarzoor ha asegurado que su sobrino no tiene antecedentes, que no ha podido hablar con él desde que se ha desarrollado la operación y que durante el operativo le han esposado y le han pedido la documentación hasta comprobar que no era quien iban buscando.

Según ha dicho, su sobrino "no es muy religioso", apenas "rezaba ni nada" y "a lo mejor a veces" iba "a la mezquita".

Su familia, ha relatado este hombre, se desplazó a Marruecos a final de agosto para la fiesta del cordero y el joven se quedó en la vivienda de Vinaròs; desde entonces apenas han coincidido y por esa razón no habían comentado con él los atentados de Cataluña, ha dicho al ser preguntado por los medios.