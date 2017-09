Miles de personas protestan frente al TSJC

Unas 20.000 personas, según la Guardia Urbana, se encuentran concentradas frente al Palacio de Justicia de Barcelona, sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), para protestar por la operación de la Guardia Civil contra los organizadores del 1-O, saldada con 15 detenciones.

La movilización fue convocada ayer por la noche por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, como continuación de la concentración que congregó anoche a unas 40.000 personas frente a la sede del departamento de Economía y Hacienda en Rambla Catalunya de Barcelona.

A la concentración han acudido numerosos diputados de las diversas formaciones independentistas, incluida la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, así como parlamentarios del PDeCAT, ERC y las CUP, junto a Xavier Domènech, Gerardo Pisarello y Joan Josep Nuet (Catalunya en Comú) y Albano Dante Fachin (Podem), entre otros.

La concentración frente a la sede del TSJC pretende denunciar las detenciones de ayer y se prevé mantener la movilización hasta que los detenidos sean liberados.

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, se ha conjurado hoy a "no parar" hasta conseguir la libertad de los altos cargos del Govern que permanecen todavía detenidos, a los que ha calificado de "héroes", y ha hecho un llamamiento a votar el 1-O "con dignidad y por la dignidad" de Cataluña.

Forcadell ha participado en la concentración que han convocado la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural ante las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para exigir la liberación de los detenidos ayer en el marco de la operación de la Guardia Civil contra el referéndum del 1 de octubre, que ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional.

"Hoy estamos aquí para defender los derechos y las libertades democráticas de nuestro país. Estamos aquí hoy para exigir la libertad de los detenidos, porque son servidores públicos que han trabajado para defender nuestros derechos", ha dicho la presidenta de la cámara catalana, para corear acto seguido: "Libertad, libertad".

En este sentido, Forcadell ha transmitido a los detenidos que "no estáis solos", porque tenéis a "un pueblo detrás", y que "no pararemos" conseguir la liberación. "Nos conjuramos aquí a no parar hasta conseguirlo", ha garantizado Forcadell, porque "no tenemos miedo", ha dicho antes que gritar "no tenemos miedo, no tenemos miedo".



Libertad para varios detenidos

La directora de Servicios de la Vicepresidencia de la Generalitat, Natàlia Garriga, la técnica del departamento Mercedes Martínez y el director general de Patrimonio de la Generalitat, Francesc Sutrias, han sido los últimos en salir en libertad. Lo han hecho con cargos y la obligación de comparecer ante el juzgado por su presunta vinculación con los preparativos del referéndum del 1-O.

De esta manera, ya son 8 los detenidos que han sido puestos en libertad, de las 14 personas que fueron arrestadas ayer por orden del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona por delitos de malversación, prevaricación y desobediencia, en una macrooperación policial.

Garriga es la responsable de gestionar los recursos humanos del departamento y se encarga asimismo de los suministros y de las acciones de la conselleria en el campo de las nuevas tecnologías, mientras que Martínez trabaja como técnica en el área de sostenibilidad financiera.

Al igual que los otros detenidos que han quedado en libertad, Martínez y Garriga tienen la obligación de comparecer como investigados ante el juzgado cuando les citen a declarar.