Rajoy: "El referéndum es una quimera imposible"

"El referéndum es una quimera imposible". Este es el mensaje que ha trasladado esta noche Mariano Rajoy en la declaración institucional que ha ofrecido desde la Moncloa sobre la situación creada en Cataluña.

El presidente del Gobierno ha pedido a los responsables de la Generalitat de Cataluña que "cesen en sus actuaciones" porque "saben que este referéndum ya no se puede celebrar" porque "nunca fue legal y legítimo" y están "a tiempo de evitar males mayores".

"No sigan adelante, no tienen ninguna legitimidad, regresen a la ley y a la democracia", ha dicho Rajoy en una comparecencia en La Moncloa, en la que ha insistido en que no renunciará a ninguno de los instrumentos del Estado de derecho para "evitar que la sinrazón de unos pocos la sufran el conjunto de los ciudadanos".

Antes de esta declaración, Rajoy se había reunido este miércoles en Moncloa con los líderes del PSOE y Ciudadanos, Pedro Sánchez y Albert Rivera, unos encuentros que han tenido como telón de fondo la última operación policial y judicial contra el núcleo duro del independentismo que está encargado de coordinar el referéndum.

Esta misma mañana, en el Pleno del Congreso, Rajoy ha afirmado rotundo que el Gobierno está haciendo "lo que tiene que hacer" y "cumpliendo con su obligación" porque no se puede permitir un "atropello" de la legalidad. Es más, ha dicho que lo seguirán haciendo "hasta el final".

El presidente del Gobierno ha subrayado que están actuando con "proporcionalidad" después de "las cosas" que han visto en las últimas fechas en Cataluña, como la sesión en el Parlamento catalán de los días 7 y 8 de septiembre para convocar el referéndum, "liquidar" la Constitución, "inventar una nueva legalidad" con la llamada Ley de Transitoriedad. A su entender, son actuaciones de "máxima gravedad" porque "pasaron por encima de todos los trámites propios de una democracia".

La comparecencia de Rajoy en Moncloa se producirá después de las últimas manifestaciones que se han convocado en Cataluña en señal de protesta por los registros y las detenciones (unas 14 personas) que se han producido este miércoles. Fuentes del Ejecutivo creen que el independentismo intentará agitar la calle estos días y fomentar el victimismo.

Consciente de esa tensión que se va a producir en las calles de Cataluña, el portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo ha acusado a los independentistas de buscar en las manifestaciones callejeras una "legitimidad que no tienen" y ha subrayado que "nadie" está por encima o al margen de la ley.