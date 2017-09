Rajoy insta a los catalanes a no formar parte de las mesas electorales del referéndum

El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, ha respondido hoy al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que es imposible dialogar sobre algo "manifiestamente ilegal", y ha pedido a los ciudadanos catalanes que sean citados para una mesa ante el referéndum del 1-O que no acudan a esa llamada.

Rajoy se ha referido a la situación en Cataluña en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso y en la que se ha referido a la propuesta de diálogo lanzada por Puigdemont para evitar la consulta.

"Habla ahora de que hay que hablar con el Gobierno. Llevamos mucho tiempo hablando, pero no se puede negociar porque es innegociable liquidar la soberanía nacional y pasar por encima de la Constitución y el Estatuto", ha respondido.

Tras reiterar que no habrá referéndum el 1 de octubre es cuando ha pedido a los ciudadanos que estén tranquilos porque el Gobierno va a cumplir con su obligación.

Y ha hecho a renglón seguido su llamada para no participar en una de las mesas del referéndum: "Si a alguien se le cita para acudir a una mesa electoral, que no vaya, porque no puede haber referéndum y sería un acto absolutamente ilegal".

El jefe del Gobierno ha reiterado que el Ejecutivo sólo pretende que en España se cumpla la ley y se respeten los derechos de las personas, algo que asegura que no ocurrió la pasada semana en el pleno del Parlament y donde se vivió "un golpe a la democracia".

"Fue un acto claramente antidemocrático como lo es la convocatoria de un referéndum ilegal", ha subrayado antes de insistir: "Lo único que contemplamos y no hay otro escenario posible es que ese referéndum no se puede celebrar".

Al plantearle qué hará el Gobierno si en la Generalitat se declaran insumisos, ha respondido: "Es igual lo que se declaren. En España la ley se cumple porque España es una democracia, y si la ley dejara de cumplirse eso significaría que la voluntad de la mayoría de los ciudadanos no sirve para nada y que cada uno puede hacer lo que quiera".

"Y eso es evidente que no puede ser. No hay ningún gobierno en el mundo que pudiese aceptar que se celebrase un referéndum de estas características. Ninguno", ha reiterado.

Respecto a la posibilidad de que la Fiscalía actúe si existe esa insumisión, ha garantizado que "la Fiscalía actuará siempre en defensa de la legalidad", así como los jueces y el Gobierno porque esa es la obligación de todos.

"Ni el Gobierno, ni la Fiscalía, ni el Poder Judicial pueden permitir que unas personas decidan unilateralmente pasar por encima de la ley y hacer lo que estimen oportuno y conveniente porque eso sería entrar en la ley de la selva", ha subrayado.



Reforma de la Constitución

Por otra parte, el presidente del Gobierno ha pospuesto hoy cualquier diálogo sobre una posible reforma de la Constitución a después del 1 de octubre porque considera que ahora no es el momento para ello, sino para "dar la batalla" en defenderla frente a quienes "quieren liquidarla".

La primera sesión de control al Gobierno del pleno del Congreso tras el paréntesis del verano ha centrado gran parte de su atención en la situación en Cataluña.

Ha sido en respuesta a una pregunta del líder de C's, Albert Rivera, cuando el jefe del Ejecutivo ha fijado su orden de prioridades y ha explicado que ahora no es el tiempo de hablar sobre una reforma constitucional.

Rajoy ha insistido en que lo urgente ahora es defender los principios constitucionales ante los que están intentando acabar con la soberanía nacional y la legalidad e "incluso quieren inventarse una legalidad paralela" saltándose todos los trámites propios de los reglamentos de las democracias parlamentarias como cree que sucedió en la sesión del Parlament de la semana pasada.

A partir de ahí, ha asegurado, no hay "ningún inconveniente" en hablar de las cosas que se pueden reformar, "con rigor, seriedad y sin ninguna suerte de ocurrencias como, desgraciadamente -ha dicho-, estamos sobrados en España últimamente".

Rivera ha coincidido con Rajoy en que hoy por hoy lo esencial es parar el "golpe a la democracia" que pretenden los independentistas, pero le ha pedido empezar a dar pasos para llevar a cabo una reforma constitucional que ha recordado que forma parte del pacto de investidura.

Por ello, le ha propuesto designar expertos y juristas que lleven al Congreso una propuesta para reformar la Constitución sobre la que puedan iniciarse los trabajos "sin ocurrencias ni disparates".

También ha aprovechado para criticar la "especie de comisión 'show'" que propone el PSOE para analizar el estado autonómico.

Mientras, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha respondido también en el hemiciclo a dos preguntas sobre Cataluña, una del portavoz de En Comù Podem, Xavier Domènech, y otra del portavoz adjunto de ERC, Gabriel Rufián.