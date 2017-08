El PSOE, favorable a un pacto del PSC con los ´comunes´ para gobernar en Cataluña

El portavoz del PSOE, Oscar Puente, se mostró ayer favorable a que tras las próximas elecciones autonómicas catalanas, para las que no hay fecha fijada, se pueda establecer un pacto entre el PSC y Catalunya en Comú, los llamados comunes para gobernar en esa comunidad autónoma. Se trata del primer pronunciamiento en este sentido después de que la pasada semana Podemos hiciese efectiva su entrada, con dos consejeros, en el gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por el socialista Emiliano García Page.

En Castilla-La Mancha, la trifulca entre Podemos y el PP, que el pasado viernes calificó a la formación morada de "grupo de pederastas y todo tipo de delincuentes", subió ayer de tono y repercutió en la vida parlamentaria.

Por la mañana, Podemos anunció que no participaría en los debates de la comisión de Presupuestos, que preside el PP, si la diputada popular Ana Guarinos, que fue quien lanzó las descalificaciones en la sesión de la Comisión, no se retractaba. Guarinos se negó a hacerlo y la sesión parlamentaria ya no se desarrolló con normalidad.

De hecho, los diputados autonómicos del PSOE y de Podemos abandonaron la reunión de la Comisión, alegando que la consideraban acabada. El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, el socialista Juan Alfonso Ruiz Molina, les siguió en el abandono. Los diputados defendieron su actuación por considerar que en el desarrollo de las sesiones los parlamentarios del PP han adoptado una actitud destinada a "torpedear" las nuevas cuentas por el procedimiento de alargar su tramitación.